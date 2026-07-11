Napokig keresték a 13 éves lányt – gyilkossággal vádolnak egy 16 éves fiút

Az eltűnt lányt utoljára július 4-én látták Donald településen, Melbourne-től mintegy 280 kilométerre északnyugatra. Eltűnését másnap jelentették be, ezt követően a rendőrség nagyszabású keresőakciót indított számolt be róla a Daily Mail.

Az eltűnt lány ügyében egy 16 éves fiút gyilkossággal vádoltak meg (képünk illusztráció)

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Mit lehet tudni az eltűnt lány ügyéről?

A hatóságok csütörtök délután találták meg azokat a maradványokat, amelyek a feltételezések szerint Layla Jefferyhez tartoznak. A Victoria állami rendőrség pénteken őrizetbe vett egy 16 éves fiút, majd szombaton közölte, hogy gyilkosság miatt vádat emeltek ellene. Az ügyben gyermekbíróság jár el.

A család a vádemelés bejelentése előtt nyilatkozott a sajtónak. A lány nagynénje elmondta, hogy Layla édesanyját mélyen megrázta a tragédia. Hozzátette, az utolsó közösen eltöltött estét boldogan és jó hangulatban töltötték, ami fontos emlék maradt a család számára.

Elmondása szerint Layla július 4-én a kora reggeli órákban ment el otthonról, és úgy indult útnak, hogy vissza akart térni. A család ezért napokig reménykedett abban, hogy épségben hazatér.

A család támogatására adománygyűjtő kampány indult.