Gyermekotthonból tűnt el egy fiatal lány Tolna vármegyében

A Tolna vármegyei Tamási Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat Nagy Roxána felkutatása érdekében. A 16 éves eltűnt lány a hőgyészi gyermekotthon lakója, és 2026. június 16-án engedély nélkül távozott tartózkodási helyéről.

A rendőrség közzétette az eltűnt lány fényképét és személyleírását a sikeres felkutatás érdekében

Fotó: police.hu

Az eltűnt lány személyleírását is közzétették

A rendőrség tájékoztatása szerint Nagy Roxána körülbelül 170 centiméter magas, 54 kilogramm, nagyon vékony testalkatú. Barna, félhosszú haja, valamint zöldesbarna szeme van.

Eltűnésekor szürke nadrágot, rózsaszín topot és sportcipőt viselt.

A Tamási Rendőrkapitányság azt kéri, hogy aki információval rendelkezik Nagy Roxána jelenlegi tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen bármely rendőri szervnél, vagy hívja a 06-74/573-910-es telefonszámot.

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