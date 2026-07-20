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eltűnt lány

Gyermekotthonból tűnt el egy fiatal lány Tolna vármegyében

55 perce
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A Tamási Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy fiatalkorú felkutatásához. Az eltűnt lány, Nagy Roxána június közepe óta ismeretlen helyen tartózkodik, életjelet nem adott magáról.
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eltűnt lánygyermekotthonTolna vármegye

A Tolna vármegyei Tamási Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat Nagy Roxána felkutatása érdekében. A 16 éves eltűnt lány a hőgyészi gyermekotthon lakója, és 2026. június 16-án engedély nélkül távozott tartózkodási helyéről. 

A rendőrség közzétette az eltűnt lány fényképét és személyleírását a sikeres felkutatás érdekében
A rendőrség közzétette az eltűnt lány fényképét és személyleírását a sikeres felkutatás érdekében
Fotó: police.hu

Az eltűnt lány személyleírását is közzétették

A rendőrség tájékoztatása szerint Nagy Roxána körülbelül 170 centiméter magas, 54 kilogramm, nagyon vékony testalkatú. Barna, félhosszú haja, valamint zöldesbarna szeme van.

Eltűnésekor szürke nadrágot, rózsaszín topot és sportcipőt viselt.

A Tamási Rendőrkapitányság azt kéri, hogy aki információval rendelkezik Nagy Roxána jelenlegi tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen bármely rendőri szervnél, vagy hívja a 06-74/573-910-es telefonszámot.

Bejelentés tehető emellett a nap 24 órájában, ingyenesen hívható Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111), illetve a 112-es központi segélyhívó számon is.

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