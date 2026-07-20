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orovsi ellátás

19 éves lány tűnt el Budapesten, orvosi segítségre szorulhat

48 perce
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. Kerületi Rendőrkapitánysága körözési eljárást folytat egy 19 éves fiatal ügyében. Az eltűnt nő XVIII. kerületi otthonából távozott ismeretlen helyre, és a rendőrség szerint előfordulhat, hogy orvosi segítségre szorul.
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orovsi ellátásBudapesteltűnt nő

A XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat egy eltűnt nő felkutatása érdekében.

Eltűnt nőt keres a rendőrség
Eltűnt nőt keres a rendőrség
Fotó: MediaWorks

A rendőrség tájékoztatása szerint a 19 éves nő XVIII. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendelkezésre álló információk alapján előfordulhat, hogy orvosi segítségre szorul, ezért a rendőrök jelenleg is keresik.

Luca körülbelül 175 centiméter magas, vékony testalkatú, rövidre vágott, festett szőke hajú, zöld szemű.

Eltűnésekor feltehetően ujjatlan, pántos, testhezálló bézs és sötétszürke hosszú ruhát, balerinacipőt viselt, valamint egy szürke és bézs színű kis kézitáska volt nála.

Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt nő felkutatásában

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki az eltűnt fiatal tartózkodási helyéről érdemi információval rendelkezik, tegyen bejelentést a nap 24 órájában díjmentesen hívható Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111), illetve a 112-es segélyhívó számon.

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Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

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