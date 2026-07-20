19 éves lány tűnt el Budapesten, orvosi segítségre szorulhat

A XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat egy eltűnt nő felkutatása érdekében.

Eltűnt nőt keres a rendőrség

Fotó: MediaWorks

A rendőrség tájékoztatása szerint a 19 éves nő XVIII. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendelkezésre álló információk alapján előfordulhat, hogy orvosi segítségre szorul, ezért a rendőrök jelenleg is keresik.

Luca körülbelül 175 centiméter magas, vékony testalkatú, rövidre vágott, festett szőke hajú, zöld szemű.

Eltűnésekor feltehetően ujjatlan, pántos, testhezálló bézs és sötétszürke hosszú ruhát, balerinacipőt viselt, valamint egy szürke és bézs színű kis kézitáska volt nála.

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A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt nő felkutatásában

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki az eltűnt fiatal tartózkodási helyéről érdemi információval rendelkezik, tegyen bejelentést a nap 24 órájában díjmentesen hívható Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111), illetve a 112-es segélyhívó számon.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség! Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

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