"Teljesen tanácstalanok vagyunk" – Rejtélyes eltűnés: senki sem érti, miért Monoron került elő Zoltán holmija

Rejtélyes fejlemény aggasztja egy eltűnt férfi családját. Zoltánt egy hete keresik a rendőrök. Az ózdi férfi Budapestre indult, később azonban olyan helyről kerültek elő az iratai, a táskája és a telefonja, ami nem hogy magyarázatot adna a hollétére vagy a történtekre, de még jobban megzavart mindenkit. Vajon ártó szándékkal vitték oda a férfi holmijait, netán a hatóságok félrevezetése céljából? Vagy valami más történt? Sajnos jelenleg senki sem tudja.
Rejtély, miért Monoron kerültek elő az eltűnt Zoltán cuccai
A 40 éves, 193 centiméter magas Zoltán július 8-án ment el otthonról, Ózdról. Rokonokhoz indult Budapestre. Utoljára Kőbányán látták, azóta azonban semmi hír róla. A család egy darabig reménykedett benne, hogy valakinél csak jelentkezik a férfi, de végül jelentették a rendőrségen az eltűnését.
– Pesten látták utoljára, vasárnap délután még tudtunk vele beszélni telefonon. Egy ideig még vártuk hogy jelentkezik, vagy valaki a családból szól, hogy náluk kötött ki, mert folyamatosan hívtuk egymást, hátha valakihez már becsöngetett, de – sajnos – sehonnan sem jöttek jó hírek. Aztán már a telefonja is néma maradt, így minden kapcsolatunk megszakadt vele, mi pedig bejelentettük az eltűnését a rendőrségen – magyarázta a Blikknek a férfi egyik aggódó ismerőse, Zsuzsa.
Az ügy azonban meglepő fordulatot vett, amikor először a férfi telefonját, majd pedig táskáját találták meg helyiek Monoron, amit a rendőrségnek le is adtak. A táskával együtt előkerültek a férfi iratai is, több személyes holmijával együtt.
A család egyrészt örül, hiszen a telefon megléte arra utal, hogy nem rablótámadás áldozata lett a férfi, a helyszínt azonban nem értik.
Teljesen tanácstalanok vagyunk, mit kereshetett ott, hiszen azt sem tudhatta korábban, merre van Monor, maximum a térképekről. Nem tudjuk, mit jelenthet, hogy nincsenek nála az iratai, azt, hogy a telefonja is előkerült, arra utalhat, hogy nem bántották, nem rabolták ki, ez is valami
– jelentette ki Zsuzsa, hozzátéve: Zoltán nem ismeri Monort, nincsenek ott sem rokonai, sem barátai, ismerősei.
Az is felmerült, hogy Zoltán holmijait más vitte Monorra, majd tette le, de hogy ki és miért, az rejtély. Emellett sajnos a rablás sem teljesen kizárható, hiszen a táskát átnézték, a tartalmát a táska körül, kiszórva találták meg. A telefont is innen vihették el, ám mivel lemerült, eldobták.