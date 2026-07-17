"Teljesen tanácstalanok vagyunk" – Rejtélyes eltűnés: senki sem érti, miért Monoron került elő Zoltán holmija

Rejtélyes fejlemény aggasztja egy eltűnt férfi családját. Zoltánt egy hete keresik a rendőrök. Az ózdi férfi Budapestre indult, később azonban olyan helyről kerültek elő az iratai, a táskája és a telefonja, ami nem hogy magyarázatot adna a hollétére vagy a történtekre, de még jobban megzavart mindenkit. Vajon ártó szándékkal vitték oda a férfi holmijait, netán a hatóságok félrevezetése céljából? Vagy valami más történt? Sajnos jelenleg senki sem tudja.

Rejtély, hol lehet a bő egy hete eltűnt Zoltán

Fotó: MediaWorks

Rejtély, miért Monoron kerültek elő az eltűnt Zoltán cuccai

A 40 éves, 193 centiméter magas Zoltán július 8-án ment el otthonról, Ózdról. Rokonokhoz indult Budapestre. Utoljára Kőbányán látták, azóta azonban semmi hír róla. A család egy darabig reménykedett benne, hogy valakinél csak jelentkezik a férfi, de végül jelentették a rendőrségen az eltűnését.

– Pesten látták utoljára, vasárnap délután még tudtunk vele beszélni telefonon. Egy ideig még vártuk hogy jelentkezik, vagy valaki a családból szól, hogy náluk kötött ki, mert folyamatosan hívtuk egymást, hátha valakihez már becsöngetett, de – sajnos – sehonnan sem jöttek jó hírek. Aztán már a telefonja is néma maradt, így minden kapcsolatunk megszakadt vele, mi pedig bejelentettük az eltűnését a rendőrségen – magyarázta a Blikknek a férfi egyik aggódó ismerőse, Zsuzsa.

Az ügy azonban meglepő fordulatot vett, amikor először a férfi telefonját, majd pedig táskáját találták meg helyiek Monoron, amit a rendőrségnek le is adtak. A táskával együtt előkerültek a férfi iratai is, több személyes holmijával együtt.

A család egyrészt örül, hiszen a telefon megléte arra utal, hogy nem rablótámadás áldozata lett a férfi, a helyszínt azonban nem értik.

Teljesen tanácstalanok vagyunk, mit kereshetett ott, hiszen azt sem tudhatta korábban, merre van Monor, maximum a térképekről. Nem tudjuk, mit jelenthet, hogy nincsenek nála az iratai, azt, hogy a telefonja is előkerült, arra utalhat, hogy nem bántották, nem rabolták ki, ez is valami

– jelentette ki Zsuzsa, hozzátéve: Zoltán nem ismeri Monort, nincsenek ott sem rokonai, sem barátai, ismerősei.