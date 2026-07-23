Lezárult az ügy: egy 17 éves szatmárcsekei fiú ellen emeltek vádat emberölés miatt

Január 1-jén érkezett a rendőrséghez egy segélyhívás, amelyben egy szatmárcsekei fiú azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. Az ügyet a rendőrség most lezárta: a fiatalt emberöléssel gyanúsítják, és az iratokat vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek.

Emberöléssel vádolnak egy 17 éves szatmárcsekei fiút. Fotó: police.hu

Emberöléssel vádolnak egy 17 éves szatmárcsekei fiút

A januári bejelentés után a rendőrök kivonultak a helyszínre, ahol a katasztrófavédelem munkatársai a tüzet eloltották, majd a kiégett lakóházban egy nőt találtak meg holtan.

A 17 éves fiút még a helyszínen elfogták a tisztek, majd előállították a rendőr-főkapitányságra, ahol emberölés bűntett elkövetésének gyanújával hallgatták ki, és vették őrizetbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a büntetőeljárást igazságügyi szakértők bevonásával folytatta. Mindeközben a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását, és a nyomozás időtartama alatt mindvégig fenntartotta - olvasható a rendőrség oldalán.

A rendőrség mostanra lezárta az ügyet, és átadta az ügyészségnek.