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rendőrség

Lezárult az ügy: egy 17 éves szatmárcsekei fiú ellen emeltek vádat emberölés miatt

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Január 1-jén érkezett a rendőrséghez a bejelentés egy fiataltól, miszerint megölt egy nőt, majd rágyújtotta a házat. A fiatalt emberölés vádjával vették őrizetbe, az eljárás pedig most átkerült az ügyészséghez.
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rendőrségemberölésbüntetőeljárás

Január 1-jén érkezett a rendőrséghez egy segélyhívás, amelyben egy szatmárcsekei fiú azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. Az ügyet a rendőrség most lezárta: a fiatalt emberöléssel gyanúsítják, és az iratokat vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek.

Emberöléssel vádolnak egy 17 éves szatmárcsekei fiút
Emberöléssel vádolnak egy 17 éves szatmárcsekei fiút. Fotó: police.hu

Emberöléssel vádolnak egy 17 éves szatmárcsekei fiút

A januári bejelentés után a rendőrök kivonultak a helyszínre, ahol a katasztrófavédelem munkatársai a tüzet eloltották, majd a kiégett lakóházban egy nőt találtak meg holtan.

A 17 éves fiút még a helyszínen elfogták a tisztek, majd előállították a rendőr-főkapitányságra, ahol emberölés bűntett elkövetésének gyanújával hallgatták ki, és vették őrizetbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a büntetőeljárást igazságügyi szakértők bevonásával folytatta. Mindeközben a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását, és a nyomozás időtartama alatt mindvégig fenntartotta - olvasható a rendőrség oldalán.

A rendőrség mostanra lezárta az ügyet, és átadta az ügyészségnek.

 

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