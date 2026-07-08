Elfajult a családi vita Borsodban, emberölési kísérlet miatt emeltek vádat

Emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki egy családi konfliktus során megkéselte a sógorát, közölte a vádhatóság szerdán az MTI-vel. Mint írták, a férfi 2024 júliusában, egy vitás helyzet után részegen kereste fel sógorát és annak családját. A vita hevében le akarta köpni a sértettet, majd egy tízcentis rugós késsel hasba szúrta rokonát. Sógora védekezésül megrúgta őt és elmenekült a helyszínről. A vádlott is távozott, a kést pedig eldobta.

Emberölési kísérlet miatt emeltek vádat Borsodban. Fotó: Unsplash

Emberölési kísérlet miatt emeltek vádat: tragédia is történhetett volna

A sértett hazafelé rosszul lett, mentőt hívott és kórházba vitték. Nyolc napon túli sérülést szenvedett, a gyors orvosi beavatkozás nélkül bele is halhatott volna a sérülésbe.

Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottra börtönbüntetés kiszabását indítványozta azzal, hogy ne legyen feltételes szabadságra bocsátható.