Bizarr eset: egy nap alatt kétszer is megpróbáltak elrabolni egy turistát Szicíliában

Egy ausztrál nő arról számolt be: két egymást követő esetben is megpróbálták akarata ellenére magukkal vinni Szicíliában tett utazása során. Az emberrablás gyanúját felvető történtekről a nő az ausztrál news.com.au portálnak számolt be.

Az emberrablás gyanúját felvető esetek Szicíliában történtek (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

A Melbourne-ben élő, 36 éves Stephanie tavaly októberben utazott Európába a barátaival. Miután útitársai hazautaztak, egyedül maradt Olaszországban. Elmondása szerint az egyeurós olasz ingatlanprogramok iránt érdeklődött, emellett Lo Stagnone térségében kiteboardozni szeretett volna.

Az első emberrablás gyanúját felvető eset egy autóút során történt

A nő egy helyi kiteboardos találkozón vett részt, majd a társasággal egy másik bárba indult. Elmondása szerint ekkor beszállt egy külföldi férfi autójába, aki azonban nem a megbeszélt helyszínre vitte, hanem nagy sebességgel elhajtott a csoporttól.

Stephanie többször kérte, hogy álljon meg és engedje kiszállni, a sofőr azonban nem tett eleget a kérésének. A nő útközben elküldte tartózkodási helyét a kiteboard-oktatójának.

Elmondása szerint az autó végül egy zárt kapus birtokra érkezett. Miután észrevette, hogy az ajtó nincs bezárva, kiugrott a járműből és elmenekült – számolt be róla a New York Post.

Tourist's Italy dream vacation takes nightmare turn after she's kidnapped twice in one day https://t.co/GOVdy27WC3 pic.twitter.com/3amwHGnMwi — New York Post (@nypost) July 9, 2026

A nő néhány kilométer gyaloglás után egy biztonsági őrrel találkozott, akinek fordítóalkalmazás segítségével elmagyarázta, mi történt vele. Az őr felajánlotta, hogy visszaviszi a szállására.

Stephanie szerint azonban út közben a férfi félreállt, majd a telefonjára azt írta: „Mit fogsz nekem adni azért, hogy hazaviszlek?”

A nő ismét kiszállt a járműből, és egy közeli szőlőültetvényen keresztül elmenekült. Ezt követően gyalog tért vissza a szállására, útközben többször elrejtőzött az arra haladó autók elől.