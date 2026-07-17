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fegyver

Videón a gödöllői autós üldözés, ahol egy férfi fegyverrel lőtt ismerősére

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A rendőrök elfogtak egy 50 éves férfit, aki autójával szándékosan nekiütközött nőismerősének, és gumilövedékes fegyverrel rá is lőtt. Miután ütköztek, a férfi a fegyverrel a kezében szállt ki a kocsiból.
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fegyverautós üldözésGödöllő

Kedden délután Valkó és Dány között egy 50 éves férfi autójával követni kezdte egy 22 éves vácszentlászlói nő járművét, és a fegyverével többször rálőtt az előtte haladóra, majd szándékosan hátulról és oldalról is nekiütközött – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.

Gumilövedékes fegyverrel lövöldözött nőismerősére
A férfi fegyverrel a kezében szállt ki az autóból
Fotó: YouTube/PoliceHungary

Mindkét autó lesodródott az úttestről, és egy telephely kerítésének csapódott. A megtámadott nő könnyű sérülést szenvedett.

A baleset után a férfi a fegyverrel a kezében kiszállt a kocsiból, és a másik autó utasai felé indult.

Az abban utazók menekülni kezdtek, de a férfi utánuk futott, miközben újabb lövéseket adott le.

A helyszínre érkező rendőrök elfogták támadót, akinek autójában és a lakásán tartott kutatás során egy airsoft légfegyvert, egy gumilövedékes riasztófegyvert, valamint az azokhoz tartozó gázpatronokat és lövedékeket foglaltak le. 

Közúti veszélyeztetés és fegyveres garázdaság miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.

A nővel szemben is eljárás indult, mert autójában kábítószergyanús anyagot találtak, valamint vezetői engedély nélkül vezetett.

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Több mint egy tucat ember ellen indult eljárás amiatt a brutális tömegverekedés miatt, amelynek ügyében a Hatvani Járási Ügyészség a napokban vádiratot nyújtott be.

 

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