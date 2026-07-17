Autósüldözés közben lövöldözött gázfegyverrel egy férfi Pest vármegyében

A Budakörnyéki Járási Ügyészség közúti veszélyeztetés bűntette és fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette miatt indítványozza annak a férfinak a letartóztatását, aki ismerősét gépkocsival üldözni kezdte, majd gázriasztófegyverrel lövöldözött – tájékoztat a Pest Vármegyei Főügyészség.

Gépkocsis üldözés után gázriasztófegyverrel lövöldözött egy férfi Pest vármegyében

Az ügy gyanúsítottja 2026. július 14-én a délutáni órákban Valkón Dány irányába közlekedett a személygépkocsijával. A gyanúsított észlelte, hogy előtte halad egy nő ismerőse autóval, amelyben az ismerőse testvére és egy másik személy is utasként foglalt helyet.

A férfi követni kezdte az autót, majd a sértett gépkocsija mellé hajtott. A gyanúsított ráhúzta a kormányt a vele párhuzamosan közlekedő autóra, így kocsijának eleje a nő gépkocsijának az oldalának ütközött. Ennek következtében mindkét személygépkocsi jobbra sodródott, és az úttestről letérve átszakították egy ingatlan kerítését, és két fát is kidöntöttek.

A gyanúsított kimászott a járművéből, magához vett egy kisebb méretű gázriasztó fegyvert és a nő kocsija felé lőtt. Ezt követően kiabált, fenyegetőzött majd egy nagyobb méretű, gépfegyverre hasonlító gázriasztó pisztolyt vett magához, amellyel több alkalommal is a sértettek irányába lőtt.

A férfi a cselekményével nem okozott személyi sérülést.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a bizonyítás megnehezítésének elkerülésére és a bűnismétlés veszélyére tekintettel tett indítványt a férfi letartóztatásának elrendelésére, melyről a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája a mai napon fog dönteni.