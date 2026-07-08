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csempészet

Akcióban a NAV: hangfalba rejtett fegyvereket találtak egy buszon

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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy Koszovóból érkező autóbusz ellenőrzése során egy csomagként feladott hangfalban gépkarabélyokat találtak. Az ügyben a pénzügyőrök lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen.
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csempészetKoszovóbuszNAVfegyver

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai egy Koszovóból érkező autóbusz ellenőrzése során különös csomagra lettek figyelmesek. A fegyverek egy küldeményként feladott mélynyomó hangládában voltak elrejtve.

A NAV munkatársai röntgenvizsgálat után találták meg a fegyvereket
A NAV munkatársai röntgenvizsgálat után találták meg a fegyvereket
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Hogyan bukkantak rá a fegyverekre?

A pénzügyőrök tételesen átvizsgálták, valamint röntgennel is átvilágították a járművön szállított csomagokat. 

Az egyik hangfal belsejében olyan tárgyakat észleltek, amelyek további vizsgálatot indokoltak.

A hangfal megbontása után különböző típusú, behajtható válltámaszú gépkarabélyok kerültek elő. A NAV tájékoztatása szerint AK és Zastava típusú fegyvereket, valamint a hozzájuk tartozó tárakat találták meg.

A NAV közlése szerint a hangfal tulajdonosa nem tartózkodott az autóbuszon, ezért a pénzügyőrök a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságon ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt.

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