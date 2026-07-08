Akcióban a NAV: hangfalba rejtett fegyvereket találtak egy buszon

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai egy Koszovóból érkező autóbusz ellenőrzése során különös csomagra lettek figyelmesek. A fegyverek egy küldeményként feladott mélynyomó hangládában voltak elrejtve.

A NAV munkatársai röntgenvizsgálat után találták meg a fegyvereket

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hogyan bukkantak rá a fegyverekre?

A pénzügyőrök tételesen átvizsgálták, valamint röntgennel is átvilágították a járművön szállított csomagokat.

Az egyik hangfal belsejében olyan tárgyakat észleltek, amelyek további vizsgálatot indokoltak.

A hangfal megbontása után különböző típusú, behajtható válltámaszú gépkarabélyok kerültek elő. A NAV tájékoztatása szerint AK és Zastava típusú fegyvereket, valamint a hozzájuk tartozó tárakat találták meg.

A NAV közlése szerint a hangfal tulajdonosa nem tartózkodott az autóbuszon, ezért a pénzügyőrök a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságon ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt.