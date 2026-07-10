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Fegyvereket talált a NAV egy szerb autóban Tompán

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Három maroklőfegyvert és négy gépkarabélyt találtak a NAV munkatársai. A fegyvereket a rendőrség lefoglalta.
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navfegyverrendőrség

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bács-Kiskun vármegyei munkatársai három maroklőfegyvert és négy gépkarabélyt találtak egy szerb rendszámú autóban Tompán - közölte a hivatal pénteken az MTI-vel.

Fegyvereket foglalt le a rendőrség egy szerb férfitól
Fegyvereket foglalt le a rendőrség egy szerb férfitól. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Fegyvereket foglalt le a rendőrség egy szerb férfitól

Közleményük szerint Tompánál jelentkezett belépésre egy gyanúsan viselkedő szerb állampolgár, aki nem jelentett be vám- és adóköteles árut; a pénzügyőrök azonban alaposabban átvizsgálták az autót, és a csomagtartóban a pótkerék mellett, ruhába tekerve gépkarabélyokat, valamint egy sporttáskában több maroklőfegyvert és tárakat találtak.

Közölték azt is, hogy egy másik esetben Hercegszántónál akart belépni az országba egy szerb férfi, aki szintén úgy nyilatkozott, hogy nincs bejelenteni való áruja, de a vizsgálaton a NAV munkatársainak feltűnt, hogy gyanúsan kopottak az ülések csavarjai. Az ülések mögül, a motortérből, valamint a légzsák helyén kialakított rejtekhelyről is csempészcigaretta került elő.

A cigarettát és az autót a pénzügyőrök, a fegyvereket pedig a rendőrség foglalta le - áll a közleményben.

 

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