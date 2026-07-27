Lövöldözés volt Budapesten egy gyorsétterem parkolójában

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitánysága felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt folytat eljárást egy budapesti férfival szemben.

Egy budapesti gyorsétterem parkolójában rántott fegyvert a férfi - Illusztráció

Fotó: MTI/Lapis Renáta

A nyomozás adatai szerint G. Attila 2026. július 26-án 10 óra körül egy pesterzsébeti gyorsétterem parkolójában összeszólalkozott egy másik férfival, majd összeverekedtek.

A verekedés során G. Attila elővett egy gáz-riasztó fegyvert, és egy lövést is leadott.

Több vendégben és szemtanúban félelmet keltettek a történtek, a segélyhívóra pedig több bejelentés is érkezett - írja a police.hu.

Perceken belül elfogták a fegyveres férfit

A 30 éves férfi egy közeli pékséghez menekült a helyszínről, ahol a kerületi rendőrök 10 óra 20 perckor elfogták, menekülési útvonalán pedig a gáz-riasztó fegyvert is megtalálták, amelyet a nyomozók a szemle során lefoglaltak.

A verekedés másik résztvevője még a járőrök kiérkezése előtt az autójával elhajtott.

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi az összetűzés közben gázspray-vel lefújta G. Attilát.

A 30 éves férfit előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A verekedés másik résztvevőjének felkutatása folyamatban van.

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