Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erdőtüzek Európában: összefogtak a helyiek, Macron délután Gironde-ba látogat - videók

Budapest

Lövöldözés volt Budapesten egy gyorsétterem parkolójában

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy gyorsétterem parkolójában verekedett össze két férfi, egyikük egy gáz-riasztó fegyverből lövést is leadott. A rendőrök perceken belül elfogták a fegyveres férfit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapestfegyverlövöldözés

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitánysága felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt folytat eljárást egy budapesti férfival szemben.

Rendőrautó, rendőrség, rendőrautórendőrség, Magyar Rendőrség, MagyarRendőrség, fegyver
Egy budapesti gyorsétterem parkolójában rántott fegyvert a férfi - Illusztráció
Fotó: MTI/Lapis Renáta

A nyomozás adatai szerint G. Attila 2026. július 26-án 10 óra körül egy pesterzsébeti gyorsétterem parkolójában összeszólalkozott egy másik férfival, majd összeverekedtek.

A verekedés során G. Attila elővett egy gáz-riasztó fegyvert, és egy lövést is leadott.

Több vendégben és szemtanúban félelmet keltettek a történtek, a segélyhívóra pedig több bejelentés is érkezett - írja a police.hu.

Perceken belül elfogták a fegyveres férfit

A 30 éves férfi egy közeli pékséghez menekült a helyszínről, ahol a kerületi rendőrök 10 óra 20 perckor elfogták, menekülési útvonalán pedig a gáz-riasztó fegyvert is megtalálták, amelyet a nyomozók a szemle során lefoglaltak.

A verekedés másik résztvevője még a járőrök kiérkezése előtt az autójával elhajtott.

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi az összetűzés közben gázspray-vel lefújta G. Attilát.

A 30 éves férfit előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A verekedés másik résztvevőjének felkutatása folyamatban van.

Lövöldözés egy gasztronómia fesztiválon Seattle-ben

Hárman meghaltak, öt ember pedig megsérült, miután lövöldözés tört ki vasárnap este egy fesztiválon. A Seattle-ben történt támadás után a rendőrség azonnal nyomozást indított: a legfrissebb hírek szerint már sikerült őrizetbe venni két gyanúsítottat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!