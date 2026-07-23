Fegyveres rablás egy nagykanizsai benzinkúton: beismerte tettét a gyanúsított – fotók

A Zalaegerszegi Járásbíróság fegyveres rablás miatt elrendelte annak a férfinek a letartóztatását, aki a napokban egy nagykanizsai benzinkutat rabolt ki pisztollyal fenyegetve az ott dolgozó alkalmazottat.
Pisztollyal rabolt ki egy benzinkutat Nagykanizsán
A 33 éves, nagykanizsai férfi 2026. július 21-én hajnali 3 óra körüli időben, símaszkban, kesztyűben és téli bakancsban megjelent a Nagykanizsa, a Hevesi Sándor úton lévő benzinkúton és a kezében tartott pisztollyal pénzt követelt. A shopban dolgozó, alkalmazott a felszólításnak eleget téve a pénztárból 60 000 forintot adott át a rablónak, aki ezután még két üveg vodkát is kikövetelt magának, majd távozott az üzletből.
A férfi útközben a sapkát, kesztyűket és a pólóját egy garázs tetejére dobta, a póló helyett egy, általa már korábban odakészített másik pólót vett fel, majd hazament.
A benzinkúton dolgozók részletes személyleírása a kamerafelvételek és az alapos adatgyűjtés és elemzések eredményeként a rendőrök három órán belül azonosították, majd Nagykanizsai lakásában elfogták a rablót.
A nyomozók a lakásban tartott kutatás során számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, köztük a pisztolyt, a megszerzett készpénzt és italokat, valamint a rablás során használt ruhák egy részét.
A fegyveres rablás bűntette miatt őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését.
A Nagykanizsai Járási Ügyészség a cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, a várható büntetés jellege és nagysága miatt a szökés elrejtőzés veszélyére és bűnismétlés veszélyére figyelemmel indítványt tett a más ügyben büntetőeljárás hatálya alatt álló férfi letartóztatására.
Ma délelőtt, a kényszerintézkedés tárgyában tartott ülésen a Zalaegerszegi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónap időtartamra elrendelte a férfi letartóztatását.
Az év legfurcsább fegyveres rablása történt Alsóörsön
Kitört a pánik Alsóörsön, miután az önkormányzattól olyan jelzés érkezett, hogy fegyveres rablás van folyamatban a helyi boltban. Hebling Zsolt, a település polgármestere úgy nyilatkozott a Veol.hu-nak, hogy a rablás hírére azonnal a helyi boltba siettek az alpolgármesterrel és a jegyzővel közösen, valamint közben riasztották a rendőrséget is. Mindeközben a boltban az történt, hogy egy idős férfi a feleségével vásárolni indult, és a férfi elszakadt a nejétől, majd az üzlet egy olyan területére tévedt, ahol nem tartózkodhatnak vásárlók. A tulajdonos kérdőre vonta, az idős ember pedig megijedt és a betegségéből adódóan azt mondta „fegyver van nálam” – ami nem volt igaz.