A „fényevő” család minden tagja elhagyhatta már a börtönt

A Székesfehérvári Törvényszék megerősítette a Blikk információját, hogy a minősített emberölés miatt elítélt fényevő anya feltételes szabadságra bocsátása 2024. július 9-én jogerőssé vált. A bíróság a döntés során nem rendelt el pártfogó felügyeletet. „A szabadságvesztés büntetés töltése alatt a terheltet 13 alkalommal jutalmazták. Fegyelmi eljárás vele szemben nem indult. A terhelt a büntetésének töltése alatt az intézmény által biztosított szabadidős foglalkozásokon vett részt” – nyilatkozta a törvényszék szóvivője.
Az egész országot megrázta a „fényevő” család tragédiája
Az ügy az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb felháborodást kiváltó gyermekbántalmazási esete volt hazánkban, amely komoly vitákat indított el a gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséről is.
A jómódú, diplomás szülők, valamint az anyai nagyszülők úgy hitték, a gyermeknek nincs szüksége hagyományos ételre, és „fényből”, illetve minimális folyadékból táplálkozva is képes életben maradni. A kisfiúnál az éhezés miatt súlyos tünetek – köztük vízfejűség – alakultak ki, a szülők mégsem fordultak orvoshoz. Ehelyett egy magát bioenergetikusnak valló természetgyógyászra bízták a kicsit, aki a bíróság megfogalmazása szerint „varázsvesszővel” és „energiaátadással” próbálta távgyógyítani a súlyosan alultáplált kisfiút.
A halál oka: krónikus alultápláltság és kiszáradás
A 18 hónapos gyermek a halálakor mindössze 4,5 kilogrammot nyomott (ami egy újszülött súlyának felel meg), testén egyáltalán nem maradt zsírszövet, a szervei pedig a krónikus alultápláltság, illetve kiszáradás következtében sorra leálltak. A szakértői vizsgálatok kimutatták, hogy a kisfiú halála nem hirtelen következett be, hanem a tartós éheztetés és elhanyagolás közvetlen következménye volt, élete pedig egyértelműen megmenthető lett volna, ha időben szakszerű orvosi ellátást kap.
A büntetőeljárás során a hatóság részletesen vizsgálta a család életkörülményeit és a gyermek állapotának romlását. A vád szerint a szülők hosszú időn keresztül súlyosan elhanyagolták kisfiukat, amikor nem biztosítottak számára megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot, valamint teljesen megvonták tőle a szükséges orvosi és egészségügyi ellátást.
Az ügyben 2017-ben született meg a jogerős ítélet a Fővárosi Ítélőtáblán:
a szülőket 12-12 év fegyházbüntetéssel sújtották, az anyai nagyszülőket 9, illetve 10 év börtönbüntetésre, a természetgyógyászt 3 év letöltendő szabadságvesztésre, a fiúcskát nyolc hónapos koráig rendszeresen látogató gyermekorvost pedig felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.
A doktornőt azért vonták felelősségre, mert nem jelezte a hatóságoknak, hogy a családdal megszakadt a kapcsolata, és egy éve nem láthatta a gyermeket.
A sokkoló eset társadalmi hatásai
A tragédia rávágott a gyermekvédelmi jelzőrendszer hiányosságaira, és arra, hogy a gyermekorvosok, védőnők sokszor tehetetlenek voltak a zárt ajtók mögött élő, a külvilággal és az állami szervekkel az együttműködést megtagadó családokkal szemben. Az eset után szigorítottak a szabályozáson, hogy a védőnők és gyermekorvosok hatékonyabban tudjanak intézkedni, ha egy szülő megtagadja az alapvető ellátást vagy az ellenőrzést.
Teljesen elzárkóznak a külvilágtól
Úgy tudni, a nő mellett a család többi elítélt tagja is kiszabadult már, és információk szerint mindannyian visszatértek agárdi házukba, egy hatalmas, betonkerítéssel és biztonsági kamerákkal védett luxusingatlanba. A környékbeliek a hátuk mögött csak „fényevőkként” emlegetik őket, és tudatosan kerülik a társaságukat.
Az egyik szomszéd elmondása szerint a családtagok a szabadulásuk óta szinte teljesen láthatatlanná váltak:
„Nagyon zárkózottan élnek, a hatalmas kerítésükön be sem lehet látni. Kamerák veszik a ház környékét. Jól emlékszem a halálra éheztetett gyermekre, annak idején az utcán mutatkoztak vele gyakran, de most már inkább ki sem jönnek a ház elé.”