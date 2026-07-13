A „fényevő” család minden tagja elhagyhatta már a börtönt

A Székesfehérvári Törvényszék megerősítette a Blikk információját, hogy a minősített emberölés miatt elítélt fényevő anya feltételes szabadságra bocsátása 2024. július 9-én jogerőssé vált. A bíróság a döntés során nem rendelt el pártfogó felügyeletet. „A szabadságvesztés büntetés töltése alatt a terheltet 13 alkalommal jutalmazták. Fegyelmi eljárás vele szemben nem indult. A terhelt a büntetésének töltése alatt az intézmény által biztosított szabadidős foglalkozásokon vett részt” – nyilatkozta a törvényszék szóvivője.

Ebben a hatalmas, biztonsági kamerákkal védett luxusingatlanban lakik az agárdi fényevő család

Fotó: MW archív/Tuba Zoltán

Az egész országot megrázta a „fényevő” család tragédiája

Az ügy az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb felháborodást kiváltó gyermekbántalmazási esete volt hazánkban, amely komoly vitákat indított el a gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséről is.

A jómódú, diplomás szülők, valamint az anyai nagyszülők úgy hitték, a gyermeknek nincs szüksége hagyományos ételre, és „fényből”, illetve minimális folyadékból táplálkozva is képes életben maradni. A kisfiúnál az éhezés miatt súlyos tünetek – köztük vízfejűség – alakultak ki, a szülők mégsem fordultak orvoshoz. Ehelyett egy magát bioenergetikusnak valló természetgyógyászra bízták a kicsit, aki a bíróság megfogalmazása szerint „varázsvesszővel” és „energiaátadással” próbálta távgyógyítani a súlyosan alultáplált kisfiút.

A halál oka: krónikus alultápláltság és kiszáradás

A 18 hónapos gyermek a halálakor mindössze 4,5 kilogrammot nyomott (ami egy újszülött súlyának felel meg), testén egyáltalán nem maradt zsírszövet, a szervei pedig a krónikus alultápláltság, illetve kiszáradás következtében sorra leálltak. A szakértői vizsgálatok kimutatták, hogy a kisfiú halála nem hirtelen következett be, hanem a tartós éheztetés és elhanyagolás közvetlen következménye volt, élete pedig egyértelműen megmenthető lett volna, ha időben szakszerű orvosi ellátást kap.

A büntetőeljárás során a hatóság részletesen vizsgálta a család életkörülményeit és a gyermek állapotának romlását. A vád szerint a szülők hosszú időn keresztül súlyosan elhanyagolták kisfiukat, amikor nem biztosítottak számára megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot, valamint teljesen megvonták tőle a szükséges orvosi és egészségügyi ellátást.