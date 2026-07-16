Rács mögött marad Fonyód volt polgármestere, októberig meghosszabbították a letartóztatását

A Kaposvári Járásbíróság döntése értelmében október 17-ig letartóztatásban marad Hidvégi József és társa. A nyomozási bíró azzal indokolta döntését, hogy Fonyód gazdasági csalással és pénzmosással gyanúsított volt polgármestere és az önkormányzati vagyonkezelő cég egykori vezetője esetében továbbra is fennáll az eljárás meghiúsításának és a bűnismétlésnek a veszélye.

Gazdasági csalás és pénzmosás gyanúja miatt vették őrizetbe Fonyód korábbi polgármesterét (Forrás: Facebook)

A Somogy Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint Fonyód egykori polgármestere és társa 2019 és 2023 között 102 millió forintos vagyoni hátrányt okozott egy önkormányzati tulajdonú kft.-nek. A gyanú szerint

olyan zöldterület-kezelési és területrendezési munkákra kötöttek színlelt szerződéseket, amelyeket a valóságban az önkormányzat saját cége vagy más vállalkozók már elvégeztek.

A csak papíron létező feladatokat olyan cégek kapták meg, amelyek a volt polgármester közeli hozzátartozóihoz köthetők, köztük egy olyan vállalkozás, amelyet a saját fia vezetett.

Pénzmosás a fonyódi trafikban

A volt polgármester a gyanú szerint a megszerzett vagyon tisztára mosásáról is gondoskodott. Rávette egy rokonát, hogy nyisson új bankszámlát, amelyre a fiktív szerződésekből származó bevételeket utalták.

A számlára érkező több mint negyvenmillió forintot a nő Hidvégi József utasítására készpénzben vette fel,

majd a polgármester családja által üzemeltetett dohánybolt széfjében rejtették el.

Másfél évig tartó nyomozás vezetett a lebukáshoz

A gyanúsítottakat egy szoros rendőrségi és ügyészségi együttműködésben zajló, közel másfél éves nyomozás után vették őrizetbe.

A volt polgármestert június 26-án, társát pedig közvetlenül előtte tartóztatták le.

Vadócz Attila, a Kaposvári Törvényszék szóvivője megerősítette, hogy a bíróság indokoltnak látta a kényszerintézkedés fenntartását a nyomozás jelenlegi szakaszában.