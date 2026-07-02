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autópálya

Videón az őrült manőver: kilométereken át szembement a forgalommal egy sofőr

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Életveszélyes jelenetet rögzítettek az M6-os autópályán. Egy idős sofőr a forgalommal szemben hajtott egy útterelés után. A közlekedés biztonságát veszélyeztető manőverről videó is készült.
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autópályaidős sofőrsofőrforgalom

Életveszélyes helyzetet okozott egy 69 éves csengeri férfi, aki Budapest felé tartott, amikor Bátaszék térségében rossz irányba hajtott be egy útterelésnél. Az alagutaknál zajló munkák miatt kötelező haladási irányt jelző táblát helyeztek ki, a sofőr azonban ezt figyelmen kívül hagyta, majd kilométereken át a forgalommal szemben közlekedett.

Kilométereken át hajtott szembe a forgalommal egy idős férfi az M6-os autópályán, Cars are driving on the M3 motorway on March 6, 2025, close to Budapest. While Hungary has a dense railway network, a legacy of the Habsburg Empire, critics say years of underinvestment and neglect have taken their toll as priority was given to expanding the country's motorways. An ongoing road project estimated at about $750 million in southern Hungary is seen as a prime example of wastefulness by critics, with the government claiming it will divert freight traffic towards Hungary, resulting in increased tolls. According to Hungarian state railway MAV, reported delays annually add up to 6,9 years, with some lines facing more frequent delays than others. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Kilométereken át hajtott szembe a forgalommal egy idős férfi az M6-os autópályán (A kép illusztráció, és az M3-as autópályán haladó forgalmat jeleníti meg)
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kilométereken át hajtott szembe a forgalommal egy idős férfi az M6-os autópályán

Az autópálya-rendőrök végül Szekszárd térségében állították meg az autót, amikor a férfi már ismét a megfelelő irányban haladt. A veszélyes manőverről videó is készült.

A sofőr elismerte, hogy nem vette figyelembe a táblát, ezért 78 ezer forintos bírságot és négy büntetőpontot kapott. A szembeforgalmat viszont tagadta, az ügyben feljelentést tettek, és vizsgálják a vezetési alkalmasságát – számolt be a Police.hu.

Korábban is történtek hajmeresztő esetek az autópályákon

Ausztriában egy 28 éves sofőrt 214 km/órával mértek be az A2-es autópályán, majd a rendőrök félreállították, sportautóját pedig ideiglenesen lefoglalták. Az M3-ason pedig Gödöllő térségében rögzített egy fedélzeti kamera egy brutális balesetet: egy autó fékezés nélkül rohant bele egy lerobbant Mercedesbe, miközben a közelben egy láthatósági mellényes férfi telefonált. Csak néhány méteren múlt, hogy nem ő lett az ütközés áldozata.

 

 

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