Videón az őrült manőver: kilométereken át szembement a forgalommal egy sofőr

Életveszélyes helyzetet okozott egy 69 éves csengeri férfi, aki Budapest felé tartott, amikor Bátaszék térségében rossz irányba hajtott be egy útterelésnél. Az alagutaknál zajló munkák miatt kötelező haladási irányt jelző táblát helyeztek ki, a sofőr azonban ezt figyelmen kívül hagyta, majd kilométereken át a forgalommal szemben közlekedett.

Kilométereken át hajtott szembe a forgalommal egy idős férfi az M6-os autópályán (A kép illusztráció, és az M3-as autópályán haladó forgalmat jeleníti meg)

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kilométereken át hajtott szembe a forgalommal egy idős férfi az M6-os autópályán

Az autópálya-rendőrök végül Szekszárd térségében állították meg az autót, amikor a férfi már ismét a megfelelő irányban haladt. A veszélyes manőverről videó is készült.

A sofőr elismerte, hogy nem vette figyelembe a táblát, ezért 78 ezer forintos bírságot és négy büntetőpontot kapott. A szembeforgalmat viszont tagadta, az ügyben feljelentést tettek, és vizsgálják a vezetési alkalmasságát – számolt be a Police.hu.

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Ausztriában egy 28 éves sofőrt 214 km/órával mértek be az A2-es autópályán, majd a rendőrök félreállították, sportautóját pedig ideiglenesen lefoglalták. Az M3-ason pedig Gödöllő térségében rögzített egy fedélzeti kamera egy brutális balesetet: egy autó fékezés nélkül rohant bele egy lerobbant Mercedesbe, miközben a közelben egy láthatósági mellényes férfi telefonált. Csak néhány méteren múlt, hogy nem ő lett az ütközés áldozata.