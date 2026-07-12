Hat gyermeket hagytak a forró autóban, miközben a szülők gyorsétteremben ettek

Gyermekveszélyeztetés miatt emeltek vádat egy kansasi házaspár ellen, miután hat gyermeküket – köztük két hét hónapos ikercsecsemőt – felügyelet nélkül hagyták egy parkoló, forró autóban, miközben egy gyorsétteremben étkeztek– számolt be róla a Daily Mail.

Mentők vizsgálták meg a forró autóból kimentett gyermekeket (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

Járókelő értesítette a rendőrséget a forró autóban hagyott gyermekekről

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset július 8-án történt a kansasi Salinában. Michael és Tiffany Krueger egy Wingstop étterembe ment be, miközben gyermekeik 20–30 percen át az autóban maradtak. A hatóságokat egy járókelő értesítette.

A kiérkező rendőrök két hét hónapos ikercsecsemőt, egy kétéves, egy négyéves, egy ötéves és egy 13 éves gyermeket találtak a járműben. Az autó motorja nem járt, és csak egy résnyire lehúzott ablak biztosított minimális szellőzést.

A hatóságok közlése szerint a külső hőmérséklet aznap elérte a 36 Celsius-fokot. Szakértők szerint ilyen körülmények között egy forró autó belső hőmérséklete rövid idő alatt életveszélyes szintre emelkedhet.

A gyermekeket a helyszínen mentők vizsgálták meg, majd a gyermekvédelmi hatóságok gondozásába kerültek. A rendőrség szerint egyikük sem szenvedett súlyos egészségkárosodást, ugyanakkor a csecsemők állapotának felmérése különös körültekintést igényelt.

Parents leave six kids, including two INFANTS, in car on sweltering day to scarf chicken wings https://t.co/ufiz6CbYgJ — Daily Mail (@DailyMail) July 11, 2026

A 53 éves Michael Krueger és a 40 éves Tiffany Krueger ellen egyaránt hat rendbeli súlyos gyermekveszélyeztetés miatt indult büntetőeljárás. A vádirat szerint a szülők olyan helyzetnek tették ki gyermekeiket, amely veszélyeztette életüket, testi épségüket vagy egészségüket.

A Salinai Rendőrkapitányság hangsúlyozta, hogy a nyári hőségben egy parkoló jármű utastere rendkívül gyorsan felmelegszik, ezért arra kérik a lakosságot, hogy minden esetben értesítsék a hatóságokat, ha felügyelet nélkül hagyott gyermeket látnak egy autóban.