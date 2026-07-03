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peacehaven

Tragédia a tengerparton: a mélybe zuhant egy furgon, a sofőr meghalt

51 perce
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Halálos baleset történt az angliai Peacehavennél, ahol egy furgon mintegy 50 métert zuhant egy szikláról a tengerpartra. A sofőr életét már nem lehetett megmenteni, a rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit – írta a The Sun.
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Halálos baleset történt az angliai Peacehaven közelében, ahol egy furgon mintegy 50 métert zuhant le egy szikláról.

furgon
Hatalmas mélységbe zuhant a furgon, már nem tudtak segíteni a vezetőn. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A sziklák alatt találták meg a furgon roncsát

A jármű roncsait a Sussex megyei Friar's Bay partján, a sziklák között találták meg szerda délután. A sofőr életét már nem lehetett megmenteni.

A Sussexi Rendőrség közlése szerint a bejelentés helyi idő szerint 16:30 körül érkezett arról, hogy egy furgon a szikla pereméről a mélybe zuhant.

A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos körülményeit, az ügyben a halottkémi hivatalt is értesítették.

 

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