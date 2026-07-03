Tragédia a tengerparton: a mélybe zuhant egy furgon, a sofőr meghalt

Halálos baleset történt az angliai Peacehaven közelében, ahol egy furgon mintegy 50 métert zuhant le egy szikláról.

Hatalmas mélységbe zuhant a furgon, már nem tudtak segíteni a vezetőn. (A kép illusztráció.)

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A sziklák alatt találták meg a furgon roncsát

A jármű roncsait a Sussex megyei Friar's Bay partján, a sziklák között találták meg szerda délután. A sofőr életét már nem lehetett megmenteni.

A Sussexi Rendőrség közlése szerint a bejelentés helyi idő szerint 16:30 körül érkezett arról, hogy egy furgon a szikla pereméről a mélybe zuhant.

A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos körülményeit, az ügyben a halottkémi hivatalt is értesítették.