Alvó férfit gázolt halálra egy takarítógép a spanyol tengerparton

A halálos gázolás a spanyolországi Tarragona városában található L'Arrabassada strandon, vasárnap hajnalban történt. A helyszínre riasztott mentők ellátták a sérültet, majd kórházba szállították, ahol másnap belehalt sérüléseibe.

A rendőrség a gázolás körülményeit vizsgálja a spanyol tengerparton (képünk illusztráció)

Fotó: Manuel Torres Gª / Pexels

Mit lehet tudni a gázolásról?

A rendőrség vizsgálatot indított a baleset körülményeinek tisztázására. A takarítójármű vezetője a hatóságoknak azt mondta, hogy nem vette észre a férfit.

A Daily Mail információi szerint az áldozat egy pokróc alatt aludt, ami jelentősen csökkenthette a láthatóságát. A férfi állampolgárságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

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