Alvó férfit gázolt halálra egy takarítógép a spanyol tengerparton

Halálos baleset történt egy népszerű spanyol tengerparton, ahol egy strandkarbantartó jármű elütött egy alvó férfit. A gázolás után a sérültet kórházba szállították, azonban másnap belehalt sérüléseibe.
A halálos gázolás a spanyolországi Tarragona városában található L'Arrabassada strandon, vasárnap hajnalban történt. A helyszínre riasztott mentők ellátták a sérültet, majd kórházba szállították, ahol másnap belehalt sérüléseibe.
Mit lehet tudni a gázolásról?
A rendőrség vizsgálatot indított a baleset körülményeinek tisztázására. A takarítójármű vezetője a hatóságoknak azt mondta, hogy nem vette észre a férfit.
A Daily Mail információi szerint az áldozat egy pokróc alatt aludt, ami jelentősen csökkenthette a láthatóságát. A férfi állampolgárságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
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A L'Arrabassada strand Tarragona északi partszakaszán található, széles, családbarát strand, amely a helyiek és a turisták körében egyaránt népszerű.