Dombóvári rendőrök igazoltattak július 9-én, csütörtökön Kaposszekcsőn a Petőfi utcában, amikor nem sokkal éjjel háromnegyed tizenegy előtt egy autós elgázolta az egyik intézkedő járőrt. A sofőr, ahelyett, hogy megállt volna, segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A megsérült egyenruhás társa azonnal bajba jutott kollégája segítségére sietett, és a mentők kiérkezéséig megkezdte az elsősegélynyújtást, miközben erősítést kért, így hamarosan kezdetét vette az elkövető elleni hajtóvadászat.

Rendőrök mellett polgárőrök és civilek is nagy számban csatlakoztak a hajtóvadászathoz. Egy napos kutatás után, szokatlan helyen találták meg a rendőrt gázoló sofőrt

Fotó: MW illusztráció/Kovács Liliána

Hajtóvadászat és félmilliós nyomravezetői díj

Rövid időn belül rengeteg rendőr érkezett a helyszínre, és megkezdődött a gázoló felkutatása. A meneküléshez használt autót nem messze a helyszíntől meg is találták, ám a sofőr addigra már köddé vált. Az éjszaka folyamán beazonosították a feltételezett elkövetőt, egy 43 éves csikóstőttősi férfit.

Másnap a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője – törvényi jogkörénél fogva – 500 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki olyan releváns információval szolgál, ami közvetlenül elvezeti a hatóságokat a szökésben lévő gázolóhoz.

Civilek, drónok és kutyák a cserbenhagyó nyomában

A hajtóvadászatba a Tolna vármegyei rendőrökön kívül a Készenléti Rendőrség, valamint a Baranya és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is bekapcsolódtak. A helyi közösség is összefogott: a kaposszekcsői önkormányzat, környékbeli vállalkozók, éttermek és civilek folyamatosan étellel és itallal látták el a keresésben kimerült rendőröket. A területet polgárőrök, egyesületek tagjai és civil önkéntesek terepjárókkal, keresőkutyákkal és drónokkal fésülték át. A helyi lakosok pedig részletes helyismeretükkel folyamatosan hasznos tippekkel és javaslatokkal látták el a nyomozókat.

Lucernásban bujkált a gázoló

Az összehangolt akció végül sikerre vezetett. Csaknem 24 órás bujkálás után a rendőrök sarokba szorították a férfit: Csikóstőttős külterületén, egy lucernásban találták meg és fogták el a férfit.

Az elfogást követően a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője a félmilliós nyomravezetői díjat visszavonta, a gázoló ellen pedig a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség büntetőeljárást indított.