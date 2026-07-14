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gázrobbanás

Gázömlés miatt kellett menekíteni az óvodásokat Bősárkányban

23 perce
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Gázömlést okozott egy teherautó Bősárkányban, miután nekiütközött egy óvoda gázórájának. Az intézményből 43 gyermeket és 13 felnőttet kellett kimenekíteni.
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gázrobbanástűzoltóóvoda

Riasztották a tűzoltókat Bősárkányba, a Rákóczi utcába, miután egy teherautó nekihajtott egy óvoda gázórájának. Az ütközés következtében megsérült a vezeték, és nagy mennyiségben ömlött a gáz – írta a Katasztrófavédelem.

20260619 Sióagárd Sióagárdon, a Zrínyi utcából érkezett bejelentés, mert egy lakóépület füstölt. Vezetékek gyulladtak meg, és a tűz átterjedt a tetőszerkezetre is. A szekszárdi hivatásos tűzoltók a lánggal égést mostanra megszüntették, az utómunkálatok zajlanak, a Zrínyi utcából érkezett bejelentés, mert egy lakóépület füstölt. Vezetékek gyulladtak meg, és a tűz átterjedt a tetőszerkezetre is. A szekszárdi hivatásos tűzoltók a lánggal égést mostanra megszüntették, az utómunkálatok zajlanak. Fotó: Mártonfai Dénes MD Tolnai Népújság
Teherautó hajtott egy óvoda gázórájának (a kép illusztráció)
Fotó: Mártonfai Dénes / MW

A helyszínre a csornai hivatásos, valamint a helyi önkéntes tűzoltók érkeztek. A rajok áramtalanították az épületet, majd az elzáró szerelvény segítségével elzárták a gázvezetéket, így sikerült megszüntetni a szivárgást.

Az óvodát a tűzoltók kiérkezése előtt már kiürítették: 43 gyermek és 13 felnőtt saját erejéből, biztonságosan elhagyta az épületet. 

Az esettel kapcsolatban sérülésről egyelőre nem érkezett információ.

A tűzoltóknak az elmúlt napokban sem volt nyugodt szolgálatuk: tegnap a Duna pesti alsó rakpartjához is riasztották őket egy súlyos baleset miatt.

 

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