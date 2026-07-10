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gyermekgyilkosság

Brutális gyilkosság – hátrakötözte örökbefogadott kisfia kezeit, majd a medencébe lökte

12 perce
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Bírósági ítélet született egy 2024-ben történt tragikus ügyben az Egyesült Államokban. A gyermekgyilkosság ügyében egy floridai esküdtszék bűnösnek találta azt a nőt, akinek örökbefogadott fia a vád szerint a bántalmazások következtében vesztette életét.
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gyermekgyilkossággyermekbántalmazásFloridaéletfogytiglani börtönbüntetés

Gyermekgyilkosság miatt bűnösnek mondta ki egy floridai esküdtszék a 38 éves Patricia Saintizaire-t, akit örökbefogadott, négyéves fia halála miatt állítottak bíróság elé. A nőt kétrendbeli súlyos gyermekbántalmazás és tanú befolyásolása miatt is elítélték – számolt be róla a True Crime News.

A gyermekgyilkosság nyomozása során biztonsági kamerafelvételek és boncolási eredmények is szerepet játszottak a bizonyításba (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
A gyermekgyilkosság nyomozása során biztonsági kamerafelvételek és boncolási eredmények is szerepet játszottak a bizonyításba (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

Az ügyészség közölte, hogy a kisfiú, Brian Boyer 2024. május 2-án halt meg. A gyermek előző nap még óvodában volt, azonban este vacsora közben rosszul lett és eszméletlenné vált. A családban élő másik gyermek arról számolt be, hogy Briannek nehézséget okozott az egyenes ülés.

Milyen bizonyítékok kerültek elő a gyermekgyilkosság ügyében?

A gyermek halálát követően a hatóságok nyomozást indítottak. Patricia Saintizaire tagadta, hogy bántalmazta volna a kisfiút, ugyanakkor Brian idősebb testvére azt vallotta, hogy több alkalommal is látta a bántalmazást, és arra is utasították, hogy erről ne beszéljen a rendőrségnek.

Az ügyészség szerint a ház biztonsági kameráinak felvételein az látható, hogy a nő a kisfiú kezeit a háta mögött összekötözte, majd a medencébe dobta. A felvételeken az is szerepel, hogy egy tárggyal a gyermek hátára mért ütéseket.

A boncolás megállapította, hogy Brian Boyer halálát a májat ért mély szakadás okozta. A szakértők emellett több, korábbi bántalmazásra utaló heget is találtak a gyermek testén.

A hatóságok korábbi tájékoztatása szerint Patricia Saintizaire haiti állampolgár, aki 2023-ban, hároméves korában fogadta örökbe Briant Haitin, majd az Egyesült Államokba vitte. A nyomozás adatai szerint a kisfiú és testvére már az örökbefefogadás előtt is rendszeres testi fenyítésnek volt kitéve.

Az ügyészség tájékoztatása szerint Patricia Saintizaire büntetésének kiszabását augusztus 14-re tűzték ki. A nőre életfogytiglani szabadságvesztés várhat.

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