Új részletek derültek ki a brutálisan meggyilkolt amerikai pszichoterapeuta ügyében

Nyilvánosságra került annak a segélyhívásnak a felvétele, amelyet Conor Hanlon tett, miután vérbe fagyva találta feleségét, a 35 éves pszichoterapeutát, Brooke Hanlont New Jersey-i otthonukban. A hatóságok június 6-án, helyi idő szerint nem sokkal 16:30 után érkeztek a chesteri házhoz, miután bejelentést kaptak egy szívleállásos állapotban lévő nőről, akinek súlyos mellkasi sérülése volt. Gyilkosság áldozata lett.

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Most találtam rá a feleségemre… Újraélestéshez kérek segítséget. Azonnal jöjjenek!

– hallható Conor a Fox News Digital által megszerzett segélyhívásban.

Amikor a diszpécser megkérdezte, hogy a nő vérzik-e, illetve eszméleténél van-e, a férfi azt kiáltotta:

Nem!

A segélyhívó ezután telefonon keresztül próbálta irányítani az újraélesztést a mentők kiérkezéséig. A felvételen a férfi többször is kétségbeesetten ismétli:

Istenem… Istenem…

A 911-es hívás 16:29-kor érkezett be, majd 16:42-kor a diszpécser már gyanús halálesetként rögzítette az ügyet. A boncolás ezt követően megállapította, hogy Brooke Hanlon többszörös szúrt sérülések következtében halt meg, halálát emberölés okozta. Az ügyben egyelőre nem tartóztattak le senkit, és hivatalosan gyanúsítottat sem neveztek meg. Conor Hanlont semmilyen bűncselekménnyel nem vádolták meg, az ügyészség szerint ugyanakkor együttműködik a nyomozókkal, és ügyvédet fogadott.

A család korábbi tájékoztatása szerint Brooke és férje még bostoni tanulmányaik alatt ismerkedtek meg. 2023-ban költöztek vissza a nő szülővárosába, első gyermekük pedig 2025 júliusában született. Kislányukról jelenleg a családtagok gondoskodnak. A nyomozás továbbra is aktív, írja a People.