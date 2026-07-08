Három brutális budapesti gyilkosság, ahol fiatal nő volt az áldozat

Holnap, július 9-én hirdetnek ítéletet a Fővárosi Törvényszéken az ír turista által meggyilkolt amerikai ápolónő ügyében. A vád szerint Mackenzie Michalskivel egy alkalmi partnere végzett egy budapesti lakásban. Mint arról az Origo beszámolt, Mackenzie Michalski kiruccanni érkezett Budapestre 2024 novemberében, mert hallott a magyar főváros szépségéről, és arról, hogy hazánkban milyen remek szórakozóhelyek vannak.
Az egyik ilyen helyen ismerkedett meg az ír férfivel, M. L. T-vel, és azonnal kiderült, hogy a kémia remekül működik közöttük. Az egész estét együtt töltötték: táncoltak, csókolóztak és sétáltak, majd a lány elfogadta a férfi meghívását, hogy menjen fel vele a bérelt lakásába. Ott szexuális kapcsolatot létesítettek, aminek során a férfi Kenzie-t megfojtotta. A feltételezett gyilkos azzal védekezik, hogy mindent a lány kérésére tett.
A bíróságon az elhunyt ápolónő édesanyja kifejtette, hogy gyermekének soha semmi köze nem volt az úgynevezett BDSM-kultúrához, amire reagálva a vádlott ügyvédje, Magyar György azt vetette fel: nem jellemző, hogy a fiatalok a szüleikkel beszéljék meg a szexuális szokásaikat, vagyis az, hogy az édesanyja nem tudott valamiről, még nem jelenti azt, hogy nem is létezett. A jogász hiányosnak tartja a bizonyítási eljárást, szerinte már a nyomozás során is vizsgálni kellett volna a sértett személyiségét és magatartáskultúráját. Magyar György indítványozta, hogy mindezzel még egészítsék ki az eljárást, ám a bíróság július 9-re már az ítélethirdetést tűzte ki, amelyről az Origo is be fog számolni.
Csaknem 30 készszúrással végeztek a fitneszmodellel
Idén január 6-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy a barátai napok óta hiába próbálják felvenni a kapcsolatot M. Dolli fitneszmodellel. Az egyenruhások kiszálltak a fiatal nő bérelt, angyalföldi lakásához, de hiába csengettek, nem engedte be őket. Ekkor kértek segítséget a katasztrófavédelemtől, amelynek emberei az ajtót betörték. A lakásban a nő vérbe fagyott holttestét találták meg. Mint kiderült, Dollival mintegy 30 késszúrással végzett gyilkosa. A bűncselekménnyel E. Gábort gyanúsítják, aki azt vallotta, hogy az áldozatával nem állt párkapcsolatban, az ismeretségük pedig alkalmi jellegű volt.
Dolli egyik legközelebbi barátja hosszasan mesélt a Borsnak a meggyilkolt modellről.
– Nagyon kedves, jószívű és gyönyörű lány volt. Egy gyorsétteremben dolgoztunk együtt, és már az első pillanattól kezdve egymásra találtunk barátként. Amikor megismertem, nem sokkal korábban költözött Budapestre. Egy párkapcsolata akkoriban ért véget, és emiatt nehéz helyzetbe került – mondta a jóbarát. A fitneszmodell egy ideig lakhatási gondokkal küzdött, és bár akkoriban a férfi sem volt könnyű helyzetben, igyekezett segíteni a lánynak.
– Sikerült megoldást találni, és egy barátnőmnél kapott átmenetileg lakhatást. Dolli mindent megtett azért, hogy talpra álljon, és egy stabilabb életet építsen magának. Vágyott rá, hogy legyen egy biztos pont az életében, egy társa, akivel nyugodt, normális jövőt tervezhet. A szerelemben nem volt szerencsés, gyakran csalódott, de ennek ellenére megmaradt egy érzékeny, szeretettel teli embernek – mesélte a közeli barát.
Dolli nem élt luxuséletet. Egyszerű lány volt, aki sokat szenvedett, mégis tele volt tervekkel. A legnagyobb álma az volt, hogy egyszer saját fitnesztermet nyisson.
Kegyetlen gyilkosság Angyalföldön
2023 júliusában egy hasonlóan kegyetlen gyilkosság történt, ugyancsak a XIII. kerületben. A vád szerint T. Róbert a 27 éves barátnője, Petra életét oltotta ki, majd napokig a Római-parton bujkált egy elhagyatott épületben. A férfi ügyében már zajlik a Fővárosi Törvényszéken a bizonyítási eljárás.
A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, megdöbbentő részletességgel vallott az elkövetés módjáról és bocsánatot kért a gyászoló szülőktől:
– Elképzelni sem tudom, mekkora veszteség érte önöket. Vezekelni fogok egész életemben, hiszen elvesztették a lányt, akit felneveltek. Petrát nagyon szerettem, és sosem akartam bántani – mondta.
A férfi és Petra kapcsolata igencsak hullámzó volt. A lány már le akarta azt zárni, de a Róbert ebbe nem törődött bele. A végzetes napon, július 13-án a szóváltásukat tettlegesség követte: Róbert állítólag Petrát többször fejbe verte kalapáccsal, fojtogatta, majd egy késsel négyszer is nyakon szúrta. Azért, hogy a sértett kiabálni sem tudjon, egy párnát nyomott a fejére.