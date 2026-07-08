Három brutális budapesti gyilkosság, ahol fiatal nő volt az áldozat

Holnap, július 9-én hirdetnek ítéletet a Fővárosi Törvényszéken az ír turista által meggyilkolt amerikai ápolónő ügyében. A vád szerint Mackenzie Michalskivel egy alkalmi partnere végzett egy budapesti lakásban. Mint arról az Origo beszámolt, Mackenzie Michalski kiruccanni érkezett Budapestre 2024 novemberében, mert hallott a magyar főváros szépségéről, és arról, hogy hazánkban milyen remek szórakozóhelyek vannak.

Az ír férfi, a feltételezett gyilkos (háttal, középen) a per tárgyalásának július 7-i napján Fotó: Kóré Károly

Az egyik ilyen helyen ismerkedett meg az ír férfivel, M. L. T-vel, és azonnal kiderült, hogy a kémia remekül működik közöttük. Az egész estét együtt töltötték: táncoltak, csókolóztak és sétáltak, majd a lány elfogadta a férfi meghívását, hogy menjen fel vele a bérelt lakásába. Ott szexuális kapcsolatot létesítettek, aminek során a férfi Kenzie-t megfojtotta. A feltételezett gyilkos azzal védekezik, hogy mindent a lány kérésére tett.

A bíróságon az elhunyt ápolónő édesanyja kifejtette, hogy gyermekének soha semmi köze nem volt az úgynevezett BDSM-kultúrához, amire reagálva a vádlott ügyvédje, Magyar György azt vetette fel: nem jellemző, hogy a fiatalok a szüleikkel beszéljék meg a szexuális szokásaikat, vagyis az, hogy az édesanyja nem tudott valamiről, még nem jelenti azt, hogy nem is létezett. A jogász hiányosnak tartja a bizonyítási eljárást, szerinte már a nyomozás során is vizsgálni kellett volna a sértett személyiségét és magatartáskultúráját. Magyar György indítványozta, hogy mindezzel még egészítsék ki az eljárást, ám a bíróság július 9-re már az ítélethirdetést tűzte ki, amelyről az Origo is be fog számolni.

Csaknem 30 készszúrással végeztek a fitneszmodellel

M. Dolli fitneszmodell Forrás: M. Dolli/Facebook

Idén január 6-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy a barátai napok óta hiába próbálják felvenni a kapcsolatot M. Dolli fitneszmodellel. Az egyenruhások kiszálltak a fiatal nő bérelt, angyalföldi lakásához, de hiába csengettek, nem engedte be őket. Ekkor kértek segítséget a katasztrófavédelemtől, amelynek emberei az ajtót betörték. A lakásban a nő vérbe fagyott holttestét találták meg. Mint kiderült, Dollival mintegy 30 késszúrással végzett gyilkosa. A bűncselekménnyel E. Gábort gyanúsítják, aki azt vallotta, hogy az áldozatával nem állt párkapcsolatban, az ismeretségük pedig alkalmi jellegű volt.