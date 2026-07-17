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gyilkosság

Gyilkolt, majd az áldozata fölött állva élőzött a Facebookon egy férfi

52 perce
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Egy floridai férfit másodszorra vettek őrizetbe egy tavaly áprilisi halálos lövöldözés ügyében. A hatóságok szerint a gyanúsított a gyilkosság után Facebook Live-on közvetítette a helyszínt, és a közvetítésben az esetről is beszélt.
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gyilkosságvitafacebook liveEgyesült Államok

A floridai Lee megyei seriffhivatal közlése szerint a 42 éves Gedeonson Hyacinthe ellen emberölés, két rendbeli lőfegyverrel elkövetett súlyos testi sértés, valamint két rendbeli kábítószer-birtoklás miatt emeltek vádat. A férfit szerdán fogták el a szökevények felkutatására szakosodott egység munkatársai. A gyilkosság legmegdöbbentőbb része: a tettes élőben jelentkezett be a neten a történtek után.

A nyomozók szerint a gyilkosság után indított élő közvetítés is része a bizonyítékoknak.
A nyomozók szerint a gyilkosság után indított élő közvetítés is része a bizonyítékoknak (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A hatóságok szerint a 2025. április 14-én történt incidens során Gedeonson Hyacinthe és az áldozat között egy útkereszteződésben szóváltás alakult ki, amely dulakodássá fajult. A gyanúsított azt állította, hogy a lövés a fizikai összetűzés közben dördült el.

A gyilkosság után élő közvetítést indított

A seriffhivatal tájékoztatása szerint a lövöldözést követően a férfi elővette a mobiltelefonját, és Facebook Live-on élő közvetítést indított. A közvetítés során a történtekről beszélt, majd a kamerát a még aktív bűnügyi helyszínre irányította.

A kiérkező rendőrök a helyszínen találták meg a gyanúsítottat, aki a halálos sérülést szenvedett férfi mellett állt. Bár kihallgatták, a rendőrség nem közölte, hogy korábban miért nem maradt őrizetben.

A gyanúsítottat a hatóságok szerdán ismét elfogták, és jelenleg óvadék lehetősége nélkül tartják fogva a Lee megyei börtönben. A következő bírósági tárgyalását augusztus 17-re tűzték ki - tájékoztat a Law and Crime.

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