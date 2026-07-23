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gyilkosság

Autója mellett találták meg a nő holttestét, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat a gyilkos

51 perce
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Vádat emeltek egy tavaly Franciaországban meggyilkolt brit nő ügyében. Az áldozat 70 éves közeli szomszédját előre kitervelt gyilkossággal gyanúsítják a francia hatóságok.
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gyilkosságFranciaországszomszéd

Gyilkosság miatt emeltek vádat egy 70 éves nő ellen a Franciaországban élő brit állampolgár, Karen Carter ügyében. A francia ügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított az áldozat közeli szomszédja volt, és előre kitervelt emberöléssel vádolják.

A gyilkosság ügyében egy 70 éves nő ellen emeltek vádat
A gyilkosság ügyében egy 70 éves nő ellen emeltek vádat – A kép illusztráció
Fotó: Unsplash

A 65 éves Karen Cartert 2025 áprilisában találták holtan otthonában a Dordogne megyei Trémolat településen. A helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét – számolt be róla a Mirror.

A hatóságok rekonstruálták a gyilkosság napját

A nyomozás adatai szerint Carter a halála napján részt vett egy helyi borkóstolón, majd hazatért otthonába. A 65 éves nő holttestét még aznap este az autója közelében találták meg.

A nyomozás során mintegy tizenöt embertől, köztük a borkóstoló résztvevőitől is DNS-mintát vettek, a francia sajtó szerint azonban egyik minta sem egyezett meg a helyszínen rögzített igazságügyi nyomokkal.

A hatóságok a nyomozás korábbi szakaszában kihallgatták Jean-François Guerrier-t, aki kapcsolatban állt az áldozattal, valamint Marie-Laure Autefortot is, akiről azt feltételezték, hogy személyes konfliktus fűzhette az ügy egyik érintettjéhez. Mindkettőjüket őrizetbe vették, de később vádemelés nélkül szabadon engedték.

A helyi hatóságok közlése szerint a 70 éves nőt április végén vették őrizetbe, majd július 2-án hivatalosan is vádat emeltek ellene. Az előre kitervelt emberölés Franciaországban akár életfogytiglani szabadságvesztéssel is büntethető.

Az ügyész közlése szerint a vádlott életkorára való tekintettel szabadlábon védekezhet igazságügyi felügyelet mellett. Emellett a hatóságok megtiltották számára, hogy Trémolat településen tartózkodjon.

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