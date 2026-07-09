Háromgyermekes édesanyát lőttek le – letartóztatták a gyilkos fegyver eladóját

Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a német hatóságok egy 2025 májusában Augsburgban történt emberölés ügyében. Az 55 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy illegálisan birtokolta, majd értékesítette a később a gyilkosság elkövetéséhez használt lőfegyvert – számolt be róla a Bild.

A német nyomozók szerint a gyilkossághoz használt fegyver illegális értékesítése miatt indult eljárás az 55 éves férfi ellen (képünk illusztráció)

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Mit lehet tudni a gyilkosság ügyéről?

A nyomozás szerint a 30 éves, háromgyermekes édesanyát 2025 májusában éjszaka, a bajorországi Augsburg-Haunstetten városrészben található otthonában több fejlövéssel ölték meg. A lövések idején két gyermeke is a házban tartózkodott.

A feltételezett végrehajtót néhány nappal a bűncselekmény után elfogták. Az augsburgi tartományi bíróság 2026 júniusában életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte, és megállapította a bűnösség különös súlyát is.

A nyomozó hatóságok gyanúja szerint a gyilkosságot az áldozat korábbi élettársa rendelte meg. A pár néhány héttel a bűncselekmény előtt szakított. A férfi ellen külön büntetőeljárás folyik, őt 2026 májusában, egy évvel a gyilkosság után vették őrizetbe.

A most elfogott 55 éves férfi szerepének tisztázása érdekében a nyomozás tovább folytatódik.