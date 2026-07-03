Pokoli csapda Nagykanizsán: gázpalackkal és benzinnel várta a rendőröket a feleségével végző férfi

Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte a Zalaegerszegi Törvényszék azt a somogyi férfit, aki brutális kegyetlenséggel végzett volt feleségével, majd gázpalackból és benzinből épített csapdával próbálta megölni a helyszínre érkező rendőröket és tűzoltókat. A gyilkossághoz vezető folyamat 2024 márciusában kezdődött, amikor a házaspár elvált – közölte az MTI.

Brutális gyilkossághoz vezetett az elhagyott férfi bosszúvágya

Fotó: Police.hu / illusztráció

A gyilkosság után robbantással akart végezni a rendőrökkel

A nő ezt követően Nagykanizsára költözött az új élettársához, és teljesen megszakította a kapcsolatot a vádlottal. A férfi képtelen volt belenyugodni a szakításba:

öngyilkosságot kísérelt meg, megrongálta a volt felesége és annak ismerősei autóit, valamint rendszeresen megfigyelte a nőt.

Az így megszerzett információk alapján pontosan tudta, mikor indul volt házastársa munkába, ezért 2024. szeptember 16-án azzal a határozott szándékkal utazott Nagykanizsára a nő munkahelyéhez, hogy elrabolja és megöli őt. A vádlott a helyszínen hátra bilincselte a nő kezeit, majd akarata ellenére a korábbi közös családi házukba vitte. A lakásba a férfi erőszakkal vonszolta be az áldozatot, és hogy időt nyerjen, a nő telefonjáról egy valótlan üzenetet küldött annak élettársának, amelyben azt állította, hogy a készülék hamarosan le fog merülni.

A volt házastársak között ezután heves veszekedés tört ki, amelynek során a férfi megragadta a nő nyakát, majd a házban talált ragasztószalaggal három-négy alkalommal úgy tekerte körbe a fejét, hogy a száját és az orrát is elzárta, aminek következtében a nő megfulladt.

A gyilkosság után a férfi elhatározta, hogy felrobbantja az épületet, kifejezetten azzal a céllal, hogy végezzen a kiérkező hatóságokkal. A bejárati ajtó mögé, a padlóra egy öngyújtót rögzített a gáz berobbantásához, a láng hatósugarán belülre pedig egy benzinnel teli műanyag kannát helyezett el, amelynek a nyílásába üzemanyaggal átitatott rongyot tömött.

Emellett közvetlenül a nyíló ajtó mellé egy teljesen megnyitott gázpalackot is állított, amelynek esetleges felrobbanása a repeszhatás miatt azonnal megölte volna az ajtóban álló személyt.

A férfi annak tudatában hagyta el a helyszínt és a települést, hogy a hatóságok tagjai rövid időn belül megérkeznek az ingatlanhoz. A Zalaegerszegi Törvényszék csütörtöki tárgyalásán előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, hivatalos személy és több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete, közveszélyokozás kísérlete, valamint lopás és négy rendbeli rongálás vétségében mondta ki bűnösnek a vádlottat. A bíróság a büntetés kiszabásakor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a robbanás végül nem következett be, így a cselekmény kísérleti szakban maradt.