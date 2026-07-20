Vízbe fojtotta a kádban a saját lányát, életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték az anyát

A tájékoztatás szerint a gyilkosságot elkövető nő 2016-tól élt közös háztartásban élettársával és „középsúlyos fogyatékosságban szenvedő lányával”. A 20 éves sértett a mindennapi életben teljeskörű irányításra szorult, 2020 novemberéig egy bentlakásos iskola tanulója volt, de az online oktatás bevezetése után hazaköltözött.

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal lány - Illusztráció

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A lány gondozását az anyja látta el, aki a felmerülő problémákat egyre nehezebben és türelmetlenebbül kezelte, 2022 tavaszától pedig naponta alkoholt ivott. Türelmét a gyereke gondozása iránt elvesztette és ugyanebben az évben júliusban kézzel, majd különböző tárgyakkal bántalmazta a lányát.

A bántalmazás napján este a nő és élettársa a súlyosan sérült lányt a fürdőszobába vitték, ahol együtt vízbe fojtották.

A gyilkosság után kitakarították a lakást, majd értesítették a mentőket, akiknek azt állították, hogy baleset történt.

A törvényszék aljas indokból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére társtettesként elkövetett emberölés és társtettesként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek az anyát. A bíróság a vádlott letartóztatását a másodfokú ítélet meghozataláig fenntartotta.

Az asszony élettársa a büntetőeljárás alatt meghalt, így vele szemben a bíróság az eljárást megszüntette.

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