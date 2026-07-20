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gyilkosság

Vízbe fojtotta a kádban a saját lányát, életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték az anyát

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A Nyíregyházi Törvényszék nem jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azt az anyát, aki élettársával a fürdőkádban vízbe fojtotta gyermekét - közölte a Nyíregyházi Törvényszék sajtóosztálya hétfőn az MTI-vel. A kegyetlen gyilkosság előtt még súlyosan bántalmazták is a fiatal lányt.
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gyilkosságcsaládon belüli erőszakvízbe fojtás

A tájékoztatás szerint a gyilkosságot elkövető nő 2016-tól élt közös háztartásban élettársával és „középsúlyos fogyatékosságban szenvedő lányával”. A 20 éves sértett a mindennapi életben teljeskörű irányításra szorult, 2020 novemberéig egy bentlakásos iskola tanulója volt, de az online oktatás bevezetése után hazaköltözött.

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Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal lány - Illusztráció
Fotó: Shutterstock

A lány gondozását az anyja látta el, aki a felmerülő problémákat egyre nehezebben és türelmetlenebbül kezelte, 2022 tavaszától pedig naponta alkoholt ivott. Türelmét a gyereke gondozása iránt elvesztette és ugyanebben az évben júliusban kézzel, majd különböző tárgyakkal bántalmazta a lányát.

A bántalmazás napján este a nő és élettársa a súlyosan sérült lányt a fürdőszobába vitték, ahol együtt vízbe fojtották.

A gyilkosság után kitakarították a lakást, majd értesítették a mentőket, akiknek azt állították, hogy baleset történt.

A törvényszék aljas indokból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére társtettesként elkövetett emberölés és társtettesként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek az anyát. A bíróság a vádlott letartóztatását a másodfokú ítélet meghozataláig fenntartotta.

Az asszony élettársa a büntetőeljárás alatt meghalt, így vele szemben a bíróság az eljárást megszüntette.

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