Ötven éve súlyos robbanás történt Győrben – egykori dolgozó idézte fel a tragédia napját

Ötven éve, 1976. július 4-én történt a győri acélöntödei robbanás, amely a Rába gyár reptéri acélöntödéjében három ember életét követelte. A baleset az üzem történetének egyik legsúlyosabb tragédiájaként maradt fenn.

A győri acélöntödei robbanás helyszínén ötven évvel később is megemlékeznek az áldozatokról (képünk illusztráció)

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Mi történt a győri acélöntödei robbanás napján?

A visszaemlékezések szerint az egyik konverter működése közben nem sikerült időben megfékezni a heves reakciót, ezért nagy mennyiségű, több mint 1500 Celsius-fokos folyékony acél csapódott ki a környezetébe.

A Kisalföld tájékoztatása szerint a balesetben három dolgozó halálos égési sérüléseket szenvedett, további öt munkatárs könnyebben megsérült.

A gyárban dolgozó egykori kohómérnök szerint a technológia üzemeltetése már a kezdetektől komoly kihívást jelentett. Elmondása alapján korábban is előfordultak olyan esetek, amikor nagy mennyiségű folyékony fém került a konverter környezetébe, azonban ezek nem jártak halálos áldozatokkal.

A mérnök úgy emlékezett vissza, hogy a tragédia idején éppen nem tartózkodott a konverter közelében, ezért elkerülte a balesetet.

A visszaemlékezés szerint a baleset hátterében a technológia kiforratlansága és a nagy munkaterhelés is szerepet játszhatott. Az egykori dolgozó úgy véli, a biztonságos üzemeltetéshez szükséges tapasztalatok akkor még nem álltak teljes mértékben rendelkezésre.