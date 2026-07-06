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robbanás

Ötven éve súlyos robbanás történt Győrben – egykori dolgozó idézte fel a tragédia napját

1 órája
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Ötven év telt el a Rába gyár egyik legsúlyosabb ipari balesete óta. A győri acélöntödei robbanás három ember életét követelte, miközben több dolgozó is megsérült. Az évfordulón egy egykori mérnök idézte fel a tragédia körülményeit és annak hatását.
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robbanásGyőrtragédia

Ötven éve, 1976. július 4-én történt a győri acélöntödei robbanás, amely a Rába gyár reptéri acélöntödéjében három ember életét követelte. A baleset az üzem történetének egyik legsúlyosabb tragédiájaként maradt fenn.

A győri acélöntödei robbanás helyszínén ötven évvel később is megemlékeznek az áldozatokról (képünk illusztráció) Fotó: Pexels
A győri acélöntödei robbanás helyszínén ötven évvel később is megemlékeznek az áldozatokról (képünk illusztráció)
Fotó: Pexels

Mi történt a győri acélöntödei robbanás napján?

A visszaemlékezések szerint az egyik konverter működése közben nem sikerült időben megfékezni a heves reakciót, ezért nagy mennyiségű, több mint 1500 Celsius-fokos folyékony acél csapódott ki a környezetébe.

A Kisalföld tájékoztatása szerint a balesetben három dolgozó halálos égési sérüléseket szenvedett, további öt munkatárs könnyebben megsérült.

A gyárban dolgozó egykori kohómérnök szerint a technológia üzemeltetése már a kezdetektől komoly kihívást jelentett. Elmondása alapján korábban is előfordultak olyan esetek, amikor nagy mennyiségű folyékony fém került a konverter környezetébe, azonban ezek nem jártak halálos áldozatokkal.

A mérnök úgy emlékezett vissza, hogy a tragédia idején éppen nem tartózkodott a konverter közelében, ezért elkerülte a balesetet.

A visszaemlékezés szerint a baleset hátterében a technológia kiforratlansága és a nagy munkaterhelés is szerepet játszhatott. Az egykori dolgozó úgy véli, a biztonságos üzemeltetéshez szükséges tapasztalatok akkor még nem álltak teljes mértékben rendelkezésre.

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