Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
budapesti rendőr

Azonosították a gyorséttermi verekedés másik résztvevőjét, ő is gyanúsított lett

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy gyorséttermi verekedés miatt indított nyomozás újabb fordulatot vett, miután a rendőrök azonosították az összetűzés másik résztvevőjét. A gyorséttermi verekedés során két férfi keveredett konfliktusba Pesterzsébeten, az egyikük gáz-riasztó fegyvert is elővett, a másik pedig a rendőrség szerint gázspray-t használt. A hatóságok mindkét férfit gyanúsítottként hal
Link másolása
Vágólapra másolva!
budapesti rendőrrendőrverekedés

A rendőrök azonosították a pesterzsébeti gyorséttermi verekedés másik résztvevőjét. A férfit a használt gépkocsija alapján találták meg, majd gyanúsítottként hallgatták ki – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Gyorséttermi verekedés: azonosították a balhé másik résztvevőjét
Gyorséttermi verekedés: azonosították a balhé másik résztvevőjét
Fotó: Unsplash

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitánysága felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanúja miatt indított eljárást két budapesti férfival szemben a július 26-án történt incidens miatt.

A nyomozás adatai szerint G. Attila egy pesterzsébeti vendéglátóhely parkolójában keveredett szóváltásba egy másik férfival, amely később tettlegességig fajult. A vita során G. Attila elővett egy gáz-riasztó fegyvert, amellyel egy lövést is leadott.

A történtek több vendégben és szemtanúban is félelmet keltettek, a segélyhívóra pedig több bejelentés érkezett. A 30 éves férfi a helyszínről egy közeli pékséghez menekült, ahol a rendőrök rövid időn belül elfogták. A menekülési útvonalán megtalálták a gáz-riasztó fegyvert is, amelyet lefoglaltak.

A verekedés másik résztvevője még a rendőrök kiérkezése előtt autóval elhajtott a helyszínről. A rendőrség szerint a dulakodás során gázspray-vel lefújta G. Attilát, akit ezt követően állítottak elő.

A nyomozók később az általa használt gépkocsi alapján azonosították a férfit. M. Milánt szintén gyanúsítottként hallgatták ki, aki a rendőrség tájékoztatása szerint elismerte a terhére rótt bűncselekmény elkövetését.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!