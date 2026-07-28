Azonosították a gyorséttermi verekedés másik résztvevőjét, ő is gyanúsított lett

A rendőrök azonosították a pesterzsébeti gyorséttermi verekedés másik résztvevőjét. A férfit a használt gépkocsija alapján találták meg, majd gyanúsítottként hallgatták ki – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Gyorséttermi verekedés: azonosították a balhé másik résztvevőjét

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A Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitánysága felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanúja miatt indított eljárást két budapesti férfival szemben a július 26-án történt incidens miatt.

A nyomozás adatai szerint G. Attila egy pesterzsébeti vendéglátóhely parkolójában keveredett szóváltásba egy másik férfival, amely később tettlegességig fajult. A vita során G. Attila elővett egy gáz-riasztó fegyvert, amellyel egy lövést is leadott.

A történtek több vendégben és szemtanúban is félelmet keltettek, a segélyhívóra pedig több bejelentés érkezett. A 30 éves férfi a helyszínről egy közeli pékséghez menekült, ahol a rendőrök rövid időn belül elfogták. A menekülési útvonalán megtalálták a gáz-riasztó fegyvert is, amelyet lefoglaltak.

A verekedés másik résztvevője még a rendőrök kiérkezése előtt autóval elhajtott a helyszínről. A rendőrség szerint a dulakodás során gázspray-vel lefújta G. Attilát, akit ezt követően állítottak elő.

A nyomozók később az általa használt gépkocsi alapján azonosították a férfit. M. Milánt szintén gyanúsítottként hallgatták ki, aki a rendőrség tájékoztatása szerint elismerte a terhére rótt bűncselekmény elkövetését.