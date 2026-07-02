Halálos baleset történt a 3-as főúton – fotók

Csütörtök reggel két személyautó ütközött össze a 3-as főút 130-as kilométerénél, Szihalom közelében. A halálos baleset során az egyik jármű vezetője a helyszínen meghalt, utasát életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopter vitte kórházba.
Mi történt a halálos baleset helyszínén?
A balesetben mindkét autó a tetejére borult: az egyik félig az úttesten állt meg, a másik pedig az út menti területre sodródott. A helyszínre tart Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője is, aki várhatóan később további részletekről tájékoztat.
A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a mezőkövesdi és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók kivonultak a helyszínre. Az egyik autóból két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki, míg a másik jármű két utasa önerőből el tudta hagyni a gépkocsit.
A mentés idejére a 3-as főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. A hatóságok tovább vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.
További fotók a balesetről a HEOL oldalán érhetők el.