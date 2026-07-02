Halálos baleset történt a 3-as főúton – fotók

Csütörtök reggel két személyautó ütközött össze a 3-as főút 130-as kilométerénél, Szihalom közelében. A halálos baleset során az egyik jármű vezetője a helyszínen meghalt, utasát életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopter vitte kórházba.

A halálos baleset után mindkét személyautó a tetejére borulva állt meg a 3-as főúton

Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu

Mi történt a halálos baleset helyszínén?

A balesetben mindkét autó a tetejére borult: az egyik félig az úttesten állt meg, a másik pedig az út menti területre sodródott. A helyszínre tart Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője is, aki várhatóan később további részletekről tájékoztat.

A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a mezőkövesdi és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók kivonultak a helyszínre. Az egyik autóból két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki, míg a másik jármű két utasa önerőből el tudta hagyni a gépkocsit.

A mentés idejére a 3-as főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. A hatóságok tovább vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.

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