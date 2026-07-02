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halálos baleset

Halálos baleset történt a 3-as főúton – fotók

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Halálos baleset történt csütörtök reggel a 3-as főúton. Egy ember életét vesztette, egy másik sérültet életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.
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halálos baleset3-as főúttragédia

Csütörtök reggel két személyautó ütközött össze a 3-as főút 130-as kilométerénél, Szihalom közelében. A halálos baleset során az egyik jármű vezetője a helyszínen meghalt, utasát életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopter vitte kórházba.

A halálos baleset után mindkét személyautó a tetejére borulva állt meg a 3-as főúton
A halálos baleset után mindkét személyautó a tetejére borulva állt meg a 3-as főúton
Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu

Mi történt a halálos baleset helyszínén?

A balesetben mindkét autó a tetejére borult: az egyik félig az úttesten állt meg, a másik pedig az út menti területre sodródott. A helyszínre tart Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője is, aki várhatóan később további részletekről tájékoztat.

A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a mezőkövesdi és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók kivonultak a helyszínre. Az egyik autóból két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki, míg a másik jármű két utasa önerőből el tudta hagyni a gépkocsit.

A mentés idejére a 3-as főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. A hatóságok tovább vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.

További fotók a balesetről a HEOL oldalán érhetők el.

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