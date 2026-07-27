Halálos baleset történt a 35-ös főúton – helyszíni fotók

Halálos baleset történt hétfő délután Hajdúböszörmény külterületén, a 35-ös főút 71-es kilométerénél. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy személyautó fának ütközött. A helyszínre a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járművet.

Halálos baleset történt a 35-ös főúton Hajdúböszörménynél Fotó: HAON/ Tóth Imre

Halálos baleset történt a 35-ös főúton Hajdúböszörménynél

A a baleset helyszínen a társhatóságok is sokáig dolgoztak.

A HAON információi szerint a balesetben a jármű vezetője életét vesztette.

A tragédia helyszínén készült galériát a HAON oldalán tudod megnézni!