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halálos baleset

Halálos baleset történt a 35-ös főúton – helyszíni fotók

35 perce
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Halálos baleset történt hétfő délután a 35-ös főúton, Hajdúböszörmény külterületén. Egy személyautó fának csapódott, információink szerint a jármű vezetője életét vesztette. A helyszínről fotók is érkeztek.
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halálos balesetfőúttűzoltók

Halálos baleset történt hétfő délután Hajdúböszörmény külterületén, a 35-ös főút 71-es kilométerénél. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy személyautó fának ütközött. A helyszínre a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járművet.

Halálos baleset történt a 35-ös főúton Hajdúböszörménynél
Halálos baleset történt a 35-ös főúton Hajdúböszörménynél Fotó: HAON/ Tóth Imre

Halálos baleset történt a 35-ös főúton Hajdúböszörménynél

A a baleset helyszínen a társhatóságok is sokáig dolgoztak.

A HAON információi szerint a balesetben a jármű vezetője életét vesztette.

A tragédia helyszínén készült galériát a HAON oldalán tudod megnézni! 

 

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