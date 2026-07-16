Halálos baleset történt Budapesten, több sérült is van

Halálos baleset történt szerda este a XX. kerületben; az Udvarhely utca és Hunyadi tér kereszteződésénél két személyutó összeütközött, majd az egyik felborult, a másik egy villanyoszlopnak ütközött - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI-vel.

Halálos baleset Budapesten: a villanyoszlopnak ütközött autó utasa vesztette életét

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A halálos baleset részletei

A tájékoztatás szerint a villanyoszlopnak ütközött autó utasa életét vesztette, sofőrje megsérült. A felborult jármű sofőrje szintén megsérült, őket a mentők kórházba vitték.

A baleset körülményeit a BRFK vizsgálja.