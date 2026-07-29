Halálos baleset Budapesten: teherautó gázolt el egy kerékpárost

Halálos baleset történt szerda délután Budapesten, az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében - erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság a HVG-nek. Egy teherautó és egy kerékpáros ütközött: a biciklis nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Halálos baleset történt a VII. kerületben. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Halálos baleset történt a VII. kerületben

A rendőrség 15:25-kor kapott bejelentést a VII. kerületi balesetről, amelyhez a mentők és a rendőrök mellett a katasztrófavédelem egységei is kivonultak.

Egy szemtanú elmondása szerint a Király utcában egy kerékpáros fiatal nőt egy tehergépjármű gázolt el. A férfi hozzátette, hogy a biciklis az ütközés előtt a kezével egyértelműen jelezte a jobbra kanyarodási szándékát.

A nő a gázolás következtében a jármű alá szorult, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A helyszíni szemle várhatóan késő délutánig tart, a rendőrség ezt követően ad részletes tájékoztatást.