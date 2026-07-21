167 km/órával száguldott egy lelkipásztor, a tragédiában 8 éves lánya életét vesztette

Vádat emeltek egy 38 éves floridai férfi ellen, miután januárban halálos balesetet okozott, amelyben 8 éves lánya meghalt. Az amerikai hatóságok szerint Joel Leiniz jelentős sebességtúllépéssel és alkoholos befolyásoltság alatt vezette autóját, amikor elveszítette uralmát a jármű felett – számolt be róla a Law and Crime.
A baleset január 17-én este történt a floridai West Palm Beach városában. A férfi egy templomi koncertet követően három gyermekével egy étterembe tartott Audi Q7-es terepjárójával.
A sofőr a rendőröknek azt mondta, hogy egy másik járművel való ütközést próbált elkerülni, ezért félrerántotta a kormányt. Az autó ezt követően letért az útról és egy betonoszlopnak csapódott.
A jármű hátsó ülésén utazó három gyermek közül a 8 éves Zoe olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban meghalt. A rendőrség közlése szerint a három gyermek közül egyik nem használta a biztonsági övet.
A nyomozás során az autó eseményrögzítőjének adatait is elemezték. A vizsgálat megállapította, hogy a jármű közvetlenül az ütközés előtt óránként 104 mérföldes, vagyis mintegy 167 kilométeres sebességgel haladt azon az útszakaszon, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 40 mérföld/óra, azaz körülbelül 64 kilométer/óra volt.
Az adatok szerint a sofőr mindössze két másodperccel az ütközés előtt kezdett fékezni.
A halálos baleset miatt több bűncselekménnyel is vádolják a férfit
A férfit halálos közúti baleset okozásával és halálos kimenetelű ittas járművezetéssel vádolják. Vasárnap őrizetbe vették, óvadékát 75 ezer dollárban állapították meg. A következő bírósági tárgyalását augusztus 18-ára tűzték ki.
A vérvizsgálat eredménye alapján a férfi véralkoholszintje 0,097 százalék volt, amely meghaladta Floridában a megengedett határértéket.