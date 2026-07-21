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halálos baleset

167 km/órával száguldott egy lelkipásztor, a tragédiában 8 éves lánya életét vesztette

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Vádat emeltek egy floridai férfi ellen, akinek 8 éves lánya életét vesztette egy januári közúti tragédiában. A halálos baleset vizsgálata szerint a sofőr jelentősen túllépte a megengedett sebességet, és alkoholos befolyásoltság alatt vezetett, amikor járművével betonoszlopnak ütközött.
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halálos balesetittas vezetésEgyesült Államok

Vádat emeltek egy 38 éves floridai férfi ellen, miután januárban halálos balesetet okozott, amelyben 8 éves lánya meghalt. Az amerikai hatóságok szerint Joel Leiniz jelentős sebességtúllépéssel és alkoholos befolyásoltság alatt vezette autóját, amikor elveszítette uralmát a jármű felett – számolt be róla a Law and Crime.

A halálos baleset során az Audi Q7 egy út menti betonoszlopnak csapódott Floridában (képünk illusztráció) Fotó: Pexels
A halálos baleset során az Audi Q7 egy út menti betonoszlopnak csapódott Floridában (képünk illusztráció)
Fotó: Pexels

A baleset január 17-én este történt a floridai West Palm Beach városában. A férfi egy templomi koncertet követően három gyermekével egy étterembe tartott Audi Q7-es terepjárójával.

A sofőr a rendőröknek azt mondta, hogy egy másik járművel való ütközést próbált elkerülni, ezért félrerántotta a kormányt. Az autó ezt követően letért az útról és egy betonoszlopnak csapódott.

A jármű hátsó ülésén utazó három gyermek közül a 8 éves Zoe olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban meghalt. A rendőrség közlése szerint a három gyermek közül egyik nem használta a biztonsági övet.

A nyomozás során az autó eseményrögzítőjének adatait is elemezték. A vizsgálat megállapította, hogy a jármű közvetlenül az ütközés előtt óránként 104 mérföldes, vagyis mintegy 167 kilométeres sebességgel haladt azon az útszakaszon, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 40 mérföld/óra, azaz körülbelül 64 kilométer/óra volt.

Az adatok szerint a sofőr mindössze két másodperccel az ütközés előtt kezdett fékezni.

A vérvizsgálat eredménye alapján a férfi véralkoholszintje 0,097 százalék volt, amely meghaladta Floridában a megengedett határértéket.

A halálos baleset miatt több bűncselekménnyel is vádolják a férfit

A férfit halálos közúti baleset okozásával és halálos kimenetelű ittas járművezetéssel vádolják. Vasárnap őrizetbe vették, óvadékát 75 ezer dollárban állapították meg. A következő bírósági tárgyalását augusztus 18-ára tűzték ki.

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