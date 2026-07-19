Többen életüket vesztették a vasárnap délutáni frontális ütközésben az M80-as autóúton

Mint ahogy arról az Origo korábban beszámolt, az M80-as autóúton egy kisteherautó és egy személygépkocsi frontálisan ütközött. A halálos baleset Körmend és Rábafüzes között történt vasárnap délután.

A halálos balesetben mindkét jármű teljesen összeroncsolódott

Fotó: Horváth Balázs/Vaol

A rendelkezésre álló információk szerint egy osztrák rendszámú Opel kisteherautó Körmend felől Rábafüzes irányába haladt, amikor egy balra ívelő kanyart követően eddig ismeretlen okból áttért a szemközti forgalmi sávba. A jármű frontálisan ütközött a szabályosan közlekedő Toyota személyautóval.

A teljesen összeroncsolódott járművekből a beszorult utasokat a tűzoltók szabadították ki.

A Toyotában egy család utazott. Az autó első ülésein ülő férfi és nő a helyszínen életét vesztette. A hátul utazó három gyermek mindegyike súlyosan megsérült: közülük kettőt mentőhelikopterrel, egyet pedig mentőautóval szállítottak kórházba.

A halálos baleset feltételezett okozója is súlyosan megsérült

A balesetet okozó osztrák rendszámú kisteherautó huszonéves vezetője szintén súlyos sérüléseket szenvedett.

A helyszíni fotók tanúsága szerint a járművek a rendőrségi helyszínelést követően, esős időben voltak láthatók, ugyanakkor a baleset idején az útburkolat száraz volt, az időjárás napos volt.