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halálos baleset

Többen életüket vesztették a vasárnap délutáni frontális ütközésben az M80-as autóúton

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Vasárnap délután súlyos közlekedési tragédia történt Vas vármegyében. A halálos baleset során két ember életét vesztette, három gyermek súlyos sérüléseket szenvedett, a mentéshez pedig mentőhelikoptereket is riasztottak.
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halálos balesetfrontális ütközésKörmendkisteherautó

Mint ahogy arról az Origo korábban beszámolt, az M80-as autóúton egy kisteherautó és egy személygépkocsi frontálisan ütközött. A halálos baleset Körmend és Rábafüzes között történt vasárnap délután.

A halálos balesetben mindkét jármű teljesen összeroncsolódott Fotó: Horváth Balázs/Vaol
A halálos balesetben mindkét jármű teljesen összeroncsolódott
Fotó: Horváth Balázs/Vaol

A rendelkezésre álló információk szerint egy osztrák rendszámú Opel kisteherautó Körmend felől Rábafüzes irányába haladt, amikor egy balra ívelő kanyart követően eddig ismeretlen okból áttért a szemközti forgalmi sávba. A jármű frontálisan ütközött a szabályosan közlekedő Toyota személyautóval.

A teljesen összeroncsolódott járművekből a beszorult utasokat a tűzoltók szabadították ki.

A Toyotában egy család utazott. Az autó első ülésein ülő férfi és nő a helyszínen életét vesztette. A hátul utazó három gyermek mindegyike súlyosan megsérült: közülük kettőt mentőhelikopterrel, egyet pedig mentőautóval szállítottak kórházba.

A halálos baleset feltételezett okozója is súlyosan megsérült

A balesetet okozó osztrák rendszámú kisteherautó huszonéves vezetője szintén súlyos sérüléseket szenvedett.

A helyszíni fotók tanúsága szerint a járművek a rendőrségi helyszínelést követően, esős időben voltak láthatók, ugyanakkor a baleset idején az útburkolat száraz volt, az időjárás napos volt.

A balesetről további részletek és helyszíni fotók a VAOL oldalán találhatók.

 

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