Halálos baleset történt Szabolcsban: édesapja mellett vesztette életét a 21 éves fiatal

Július utolsó napján, éjszaka értesültek a hatóságok arról, hogy fának ütközött egy autó a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tuzsér térségében, a 4145-ös úton. A Szon.hu megkeresésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékese megerősítette, hogy halálos baleset történt, amelyben egy 21 éves fiatalember vesztette életét.

Halálos baleset történt az éjszaka Szabolcsban / Fotó: Kisvárdi HTP

Halálos baleset történt az éjszaka Szabolcsban

A fiatal férfi a hírek szerint a helyszínen elhunyt, a szintén az autóban tartózkodó édesapját pedig életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Az incidens körülményei egyelőre nem tisztázottak: a rendőrség jelenleg műszaki szakértő bevonásával vizsgálja a baleset részleteit.