Szeletelőgép rántott be egy diákmunkást Szegeden

Halálos baleset történt csütörtökön egy szegedi építőipari vállalat telephelyén. Egy 17 éves diákmunkás munka közben egy ipari szeletelőgépbe esett, és a helyszínen életét vesztette – írja a Délmagyar.

Halálos baleset Szegeden: szeletelőgépbe esett és meghalt egy diákmunkás

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A fiatal a nyári időszakban dolgozott a cégnél, hogy kiegészítse keresetét. A rendelkezésre álló információk szerint

munkavégzés közben a gép magával rántotta, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a már nem tudták megmenteni az életét.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette az esetet, és büntetőeljárást indított.

A cég vezetője szintén megerősítette a tragédia hírét. Közleményében azt írta, hogy július 16-án történt a baleset a szegedi telephelyen, amelynek következtében egy szerződéses partnerük munkavállalója meghalt. Hozzátette, hogy a vállalat együttműködik a rendőrséggel és az illetékes hatóságokkal.

Az érintett gépet épületek szigeteléséhez használt táblák vágására és csomagolására. Az ilyen ipari berendezések típustól függően nagy sebességű kör- vagy szalagfűrésszel, illetve fűtött huzallal működhetnek, ezért használatuk szigorú munkavédelmi szabályokhoz kötött.