Szeletelőgép rántott be egy diákmunkást Szegeden

Halálos baleset történt csütörtökön egy szegedi építőipari vállalat telephelyén. Egy 17 éves diákmunkás munka közben egy ipari szeletelőgépbe esett, és a helyszínen életét vesztette – írja a Délmagyar.
A fiatal a nyári időszakban dolgozott a cégnél, hogy kiegészítse keresetét. A rendelkezésre álló információk szerint
munkavégzés közben a gép magával rántotta, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a már nem tudták megmenteni az életét.
A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette az esetet, és büntetőeljárást indított.
A cég vezetője szintén megerősítette a tragédia hírét. Közleményében azt írta, hogy július 16-án történt a baleset a szegedi telephelyen, amelynek következtében egy szerződéses partnerük munkavállalója meghalt. Hozzátette, hogy a vállalat együttműködik a rendőrséggel és az illetékes hatóságokkal.
Az érintett gépet épületek szigeteléséhez használt táblák vágására és csomagolására. Az ilyen ipari berendezések típustól függően nagy sebességű kör- vagy szalagfűrésszel, illetve fűtött huzallal működhetnek, ezért használatuk szigorú munkavédelmi szabályokhoz kötött.
Halálos baleset történt Budapesten, több sérült is van
Ahogy arról az Origo a napokban beszámolt, halálos baleset történt szerda este a XX. kerületben; az Udvarhely utca és Hunyadi tér kereszteződésénél két személyutó összeütközött, majd az egyik felborult, a másik egy villanyoszlopnak ütközött. A villanyoszlopnak ütközött autó utasa életét vesztette, sofőrje megsérült. A felborult jármű sofőrje szintén megsérült, őket a mentők kórházba vitték.