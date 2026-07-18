Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Brutális vihar söpört végig Budapest térségén – videók

halálos baleset

Szeletelőgép rántott be egy diákmunkást Szegeden

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tragikus üzemi baleset történt egy szegedi építőipari cégnél, ahol egy fiatal munkás életét vesztette. A halálos baleset során egy 17 éves diákmunkás egy ipari szeletelőgépbe esett. A sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már nem lehetett megmenteni az életét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos balesetdiákmunkaSzeged

Halálos baleset történt csütörtökön egy szegedi építőipari vállalat telephelyén. Egy 17 éves diákmunkás munka közben egy ipari szeletelőgépbe esett, és a helyszínen életét vesztette – írja a Délmagyar.

Halálos baleset Szegeden: szeletelőgépbe esett és meghalt egy diákmunkás
Halálos baleset Szegeden: szeletelőgépbe esett és meghalt egy diákmunkás 
Fotó: Shutterstock

A fiatal a nyári időszakban dolgozott a cégnél, hogy kiegészítse keresetét. A rendelkezésre álló információk szerint 

munkavégzés közben a gép magával rántotta, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a már nem tudták megmenteni az életét.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette az esetet, és büntetőeljárást indított.

A cég vezetője szintén megerősítette a tragédia hírét. Közleményében azt írta, hogy július 16-án történt a baleset a szegedi telephelyen, amelynek következtében egy szerződéses partnerük munkavállalója meghalt. Hozzátette, hogy a vállalat együttműködik a rendőrséggel és az illetékes hatóságokkal.

Az érintett gépet épületek szigeteléséhez használt táblák vágására és csomagolására. Az ilyen ipari berendezések típustól függően nagy sebességű kör- vagy szalagfűrésszel, illetve fűtött huzallal működhetnek, ezért használatuk szigorú munkavédelmi szabályokhoz kötött.

Halálos baleset történt Budapesten, több sérült is van

Ahogy arról az Origo a napokban beszámolt, halálos baleset történt szerda este a XX. kerületben; az Udvarhely utca és Hunyadi tér kereszteződésénél két személyutó összeütközött, majd az egyik felborult, a másik egy villanyoszlopnak ütközött. A villanyoszlopnak ütközött autó utasa életét vesztette, sofőrje megsérült. A felborult jármű sofőrje szintén megsérült, őket a mentők kórházba vitték.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!