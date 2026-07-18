Autó gázolt halálra egy kerékpárost Győrben, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Halálos gázolás történt szombat délelőtt Győrben, a Szent István út és a Gárdonyi utca kereszteződésében. A vármegyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy kerékpárost ütött el egy személyautó, a sérült pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Az MTI információi szerint a balesetet követően a gépkocsi vezetője és utasai nem nyújtottak segítséget a sérültnek, hanem elhagyták a helyszínt.
Mit lehet tudni a halálos gázolásról?
A rendőrség által közzétett fénykép alapján az ütközés rendkívül nagy erejű volt: a jármű szélvédője betört, a tető pedig a gépkocsi közepéig deformálódott.
A hatóságok megkezdték a cserbenhagyó sofőr felkutatását, és nyilvánosságra hozták a keresett férfi fényképét is.
A nyomozók arra kérik mindazokat, akik információval rendelkeznek az esetről, illetve fénykép- vagy videófelvételt készítettek, hogy jelentkezzenek a rendőrségen. A hatóságok szerint minden olyan adat fontos lehet, amely segítheti az elkövető tartózkodási helyének megállapítását és a baleset körülményeinek tisztázását.