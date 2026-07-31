Saját kutyája támadt rá egy 70 év körüli férfira kedd éjszaka Gödrön. A halálos kutyatámadás következtében az idős férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét – számolt be róla a Blikk.

A halálos kutyatámadás előtt az idős férfi rosszul lehetett és eleshetett – A kép illusztráció

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A rendelkezésre álló információk szerint a tragédiát rosszullét és egy baleset előzhette meg. A férfi az udvarán lehetett, amikor rosszul lett, majd megbotlott a kutya láncában és elesett. Ezt követően az állat rátámadt a földön fekvő gazdájára.

A halálos kutyatámadás után már nem tudták megmenteni a férfit

A kutya a férfi combján okozott súlyos sérüléseket, és a harapások az egyik főütőeret is érinthették. Az áldozatra a szomszédja talált rá, aki elkergette az állatot, majd értesítették a hatóságokat és a mentőket.

A férfi olyan sok vért vesztett, hogy a helyszínen már nem tudták megmenteni az életét.

A Tényeknek nyilatkozó állatmenhelyi szakértő szerint ritka, hogy egy kutya ilyen módon forduljon a gazdája ellen. Hozzátette, hogy az ilyen agresszív viselkedés hátterében nem megfelelő nevelés vagy rossz tartási körülmények is állhatnak.

A férfi családja nem kívánt nyilatkozni a történtekről. A rendőrség a Tények megkeresésére megerősítette, hogy az ügyben bűncselekmény gyanúja nem merült fel, a férfi halálát a kutyája támadása okozta.