Két férfi meghalt egy vonatbalesetben, a mozdony 150 méteren át tolta az autót

Két férfi életét vesztette egy halálos vonatbalesetben szerdán Romániában, Iași megyében, miután személygépkocsijuk egy vasúti átjárónál összeütközött az Iași és Temesvár között közlekedő IR 1763-as személyvonattal – számolt be róla a Maszol.

A halálos vonatbaleset helyszínén tűzoltók és mentők dolgoztak a roncsba szorult áldozatok kiemelésén

Fotó: Lași megyei katasztrófavédelem

A Iași megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a helyszínre több tűzoltó- és mentőegységet riasztottak. A hatóság közlése szerint az ütközés olyan erejű volt, hogy a mozdony mintegy 150 méteren keresztül tolta maga előtt a személyautót.

A személygépkocsiban két eszméletlen férfit találtak. A tűzoltók feszítővágóval szabadították ki őket a járműből, azonban a mentők minden újraélesztési kísérlete ellenére már nem tudták megmenteni az életüket.

A hatóságok közlése szerint az áldozatok egy 50 éves sofőr és 45 éves utasa voltak.

A balesetben érintett személyvonaton mintegy 350 utas utazott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint senki sem sérült meg, és egyik utasnak sem volt szüksége orvosi ellátásra.

Hatósági vizsgálat indult a halálos vonatbaleset ügyében

A baleset pontos körülményeit és okát az illetékes hatóságok vizsgálják.