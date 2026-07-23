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halálos vonatbaleset

Két férfi meghalt egy vonatbalesetben, a mozdony 150 méteren át tolta az autót

35 perce
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Két ember életét vesztette szerdán, amikor egy személygépkocsi egy vasúti átjárónál összeütközött egy személyvonattal. A vonaton utazók közül senki sem sérült meg.
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halálos vonatbalesetbalesetRománia

Két férfi életét vesztette egy halálos vonatbalesetben szerdán Romániában, Iași megyében, miután személygépkocsijuk egy vasúti átjárónál összeütközött az Iași és Temesvár között közlekedő IR 1763-as személyvonattal – számolt be róla a Maszol.

halálos vonatbaleset helyszínén tűzoltók és mentők dolgoztak a roncsba szorult áldozatok kiemelésén
A halálos vonatbaleset helyszínén tűzoltók és mentők dolgoztak a roncsba szorult áldozatok kiemelésén
Fotó: Lași megyei katasztrófavédelem

A Iași megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a helyszínre több tűzoltó- és mentőegységet riasztottak. A hatóság közlése szerint az ütközés olyan erejű volt, hogy a mozdony mintegy 150 méteren keresztül tolta maga előtt a személyautót.

A személygépkocsiban két eszméletlen férfit találtak. A tűzoltók feszítővágóval szabadították ki őket a járműből, azonban a mentők minden újraélesztési kísérlete ellenére már nem tudták megmenteni az életüket.

A hatóságok közlése szerint az áldozatok egy 50 éves sofőr és 45 éves utasa voltak.

A balesetben érintett személyvonaton mintegy 350 utas utazott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint senki sem sérült meg, és egyik utasnak sem volt szüksége orvosi ellátásra.

Hatósági vizsgálat indult a halálos vonatbaleset ügyében

A baleset pontos körülményeit és okát az illetékes hatóságok vizsgálják.

 

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