Megvadult az orvhorgász, vascsővel támadt a halőrökre

Vádat emelt a Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség egy helyi férfi ellen, aki agresszíven támadt rá a munkájukat végző halőrökre egy dunavarsányi stégen – tájékoztatta a Pest Vármegyei Főügyészség az MTI-t. Az eset még 2025 októberében, az esti órákban történt, amikor a halőrök ellenőrizni akarták a horgászt. Bár a férfi fogási naplója teljesen üres volt, a közelében lévő szákból két ponty került elő, miközben a szereléke továbbra is a vízben ázott – számot be róla az MTI.

Az intézkedő halőr jogosan kérte számon a szabálytalanul horgászó férfit

Fotó: Laura Stanley/pexels

Súlyos büntetés várhat a dunavarsányi stégen dühöngő halőr-támadóra

Amikor a közfeladatot ellátó ellenőrök számonkérték a szabálytalanságot, a horgász vitatkozni kezdett, majd gyorsan elveszítette az önkontrollját. Előbb fenyegetni és lökdösni kezdte a halőröket, majd egyikük ruháját megragadva rángatni kezdte a hivatalos személyt, követelve vissza az igazolványát.

A helyzet akkor durvult el igazán, amikor a vádlott felkapott egy vasdarabot, és azzal próbálta megütni az ellenőröket.

Bár a megrémült halőrök azonnal értesítették a rendőrséget, a támadó még az egyenruhások kiérkezése előtt elmenekült a helyszínről. A dühöngő horgász ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indult eljárás, sorsáról a Szigetszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni.