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horgász

Megvadult az orvhorgász, vascsővel támadt a halőrökre

1 órája
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Súlyos következményei lehetnek annak az esti incidensnek, amely egy dunavarsányi stégen torkollott erőszakba. A tetten ért horgászt ellenőrizni akaró halőr és társai hiába kérték a papírokat: az üres fogási napló mellett két eltitkolt ponty lapult a szákban, a számonkérésre pedig agresszív támadás volt a válasz.
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horgásztámadásszigetszentmiklósi járási ügyészséghalőr

Vádat emelt a Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség egy helyi férfi ellen, aki agresszíven támadt rá a munkájukat végző halőrökre egy dunavarsányi stégen – tájékoztatta a Pest Vármegyei Főügyészség az MTI-t. Az eset még 2025 októberében, az esti órákban történt, amikor a halőrök ellenőrizni akarták a horgászt. Bár a férfi fogási naplója teljesen üres volt, a közelében lévő szákból két ponty került elő, miközben a szereléke továbbra is a vízben ázott – számot be róla az MTI.

Az intézkedő halőr jogosan kérte számon a szabálytalanul horgászó férfit
Az intézkedő halőr jogosan kérte számon a szabálytalanul horgászó férfit
Fotó: Laura Stanley/pexels

Súlyos büntetés várhat a dunavarsányi stégen dühöngő halőr-támadóra

Amikor a közfeladatot ellátó ellenőrök számonkérték a szabálytalanságot, a horgász vitatkozni kezdett, majd gyorsan elveszítette az önkontrollját. Előbb fenyegetni és lökdösni kezdte a halőröket, majd egyikük ruháját megragadva rángatni kezdte a hivatalos személyt, követelve vissza az igazolványát. 

A helyzet akkor durvult el igazán, amikor a vádlott felkapott egy vasdarabot, és azzal próbálta megütni az ellenőröket. 

Bár a megrémült halőrök azonnal értesítették a rendőrséget, a támadó még az egyenruhások kiérkezése előtt elmenekült a helyszínről. A dühöngő horgász ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indult eljárás, sorsáról a Szigetszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni.

 

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