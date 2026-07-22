Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
NAV

Több mint négyezer flakon hamis mosószert talált a NAV egy ukrán kamion rakterében

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy ukrán kamion ellenőrzése során több ezer gyanús tisztítószer került elő a rajkai határátkelőnél. A hamis mosószereket a NAV pénzügyőrei lefoglalták, miután a védjegyjogosultak képviselői is megerősítették, hogy a termékek hamisítványok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NAVukrán kamionoshamis mosószer

Hamis mosószerek miatt indult eljárás, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M15-ös autópálya rajkai határátkelőjénél ellenőriztek egy Ukrajnából érkező kamiont.

Több mint négyezer flakon hamis mosószer került elő az ukrán kamion rakteréből.
Több mint négyezer flakon hamis mosószer került elő az ukrán kamion rakteréből.
Fotó: Nemzeti Adó és Vámhivatal

A sofőr által átadott fuvarokmányok szerint a jármű 22 600 kilogramm mosógélt szállított Olaszországba. Az ellenőrzés során azonban a pénzügyőröknek feltűnt, hogy a raktérben plafonig érő, szorosan fóliázott, jelöletlen kartondobozok sorakoznak, ezért több csomagot szúrópróbaszerűen felnyitottak.

A kartondobozokból különböző kiszerelésű, Persil és Ariel márkajelzéssel ellátott mosógélkoncentrátumok kerültek elő. A csomagolás, a jelölések és a szállítás körülményei alapján felmerült a gyanú, hogy a termékek hamisítványok.

A gyanút a védjegyek jogosultjainak képviselői is megerősítették, akik megvizsgálták a lefoglalt árut.

Eljárás indult a hamis mosószerek ügyében

A pénzügyőrök összesen 4221 flakon hamis terméket foglaltak le. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértésének bűncselekménye miatt indult eljárás.

Az előzetes becslések szerint a hamisítványok több mint 25 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a jogtulajdonosoknak.

A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy a hamis termékek nemcsak a jogtulajdonosoknak és a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a fogyasztók számára is kockázatot jelenthetnek.

A hamisított mosószerek összetétele eltérhet az eredeti termékekétől, ezért olyan vegyi anyagokat is tartalmazhatnak, amelyek az emberi egészségre ártalmasak lehetnek. Emellett minőségük rendszerint elmarad az eredeti készítményekétől.

Ez is érdekelheti

Hatalmas fogással gazdagodott a NAV a bolgár kamionosnak hála

Akcióban a NAV: hangfalba rejtett fegyvereket találtak egy buszon

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!