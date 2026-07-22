Több mint négyezer flakon hamis mosószert talált a NAV egy ukrán kamion rakterében

Hamis mosószerek miatt indult eljárás, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M15-ös autópálya rajkai határátkelőjénél ellenőriztek egy Ukrajnából érkező kamiont.

Több mint négyezer flakon hamis mosószer került elő az ukrán kamion rakteréből.

Fotó: Nemzeti Adó és Vámhivatal

A sofőr által átadott fuvarokmányok szerint a jármű 22 600 kilogramm mosógélt szállított Olaszországba. Az ellenőrzés során azonban a pénzügyőröknek feltűnt, hogy a raktérben plafonig érő, szorosan fóliázott, jelöletlen kartondobozok sorakoznak, ezért több csomagot szúrópróbaszerűen felnyitottak.

A kartondobozokból különböző kiszerelésű, Persil és Ariel márkajelzéssel ellátott mosógélkoncentrátumok kerültek elő. A csomagolás, a jelölések és a szállítás körülményei alapján felmerült a gyanú, hogy a termékek hamisítványok.

A gyanút a védjegyek jogosultjainak képviselői is megerősítették, akik megvizsgálták a lefoglalt árut.

Eljárás indult a hamis mosószerek ügyében

A pénzügyőrök összesen 4221 flakon hamis terméket foglaltak le. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértésének bűncselekménye miatt indult eljárás.

Az előzetes becslések szerint a hamisítványok több mint 25 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a jogtulajdonosoknak.

A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy a hamis termékek nemcsak a jogtulajdonosoknak és a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a fogyasztók számára is kockázatot jelenthetnek.

A hamisított mosószerek összetétele eltérhet az eredeti termékekétől, ezért olyan vegyi anyagokat is tartalmazhatnak, amelyek az emberi egészségre ártalmasak lehetnek. Emellett minőségük rendszerint elmarad az eredeti készítményekétől.