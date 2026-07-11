Harci kutyák sorozatos támadásától félnek a törökbálintiak

– Mint azt többen is tudjátok, az elmúlt napokban több kutyatámadás is történt a Károlyi utcában. Sajnos súlyos esetekről van szó, amelyek során kutyák és gazdáik is megsérültek – írta egy helybéli a Törökbálintiak nevű Facebook-csoportba. A bejegyzést közzé tévő hölgy figyelmeztetett, hogy elővigyázatosságból egyelőre mindenki kerülje el ezt a városrészt, illetve kifejezte reményét, hogy „polgármester úrtól hamarosan hivatalos tájékoztatást kapunk arról, mikortól lehet ismét biztonságosan kutyát sétáltatni a környéken.”

Törökbálint ezen részén történtek a sajnálatos kutyatámadások Fotó: MW

Bár csütörtök délelőtt nem volt nagy mozgás a csendes, zöldövezeti utcában, sikerült szóra bírnunk egy kedves idős hölgyet, aki éppen családi házuk kertjében tett-vett. Téglási Imréné persze hallott a történtekről és meg is osztotta velünk információit. Elmondta, hogy egy környékbeli házból kiszökő „harci kutya” április 29-én, a játszótér tőszomszédságában lévő buszmegállóban egymás után két, pórázon tartott ebre is rárontott, és elkezdte marcangolni őket. Úgy tudja, hogy a kutyusok gazdái is megsérültek, miközben kétségbeesetten próbálták védelmezni kedvencüket. Hozzátette: nem ez volt azonban az egyetlen eset, két héttel ezelőtt ugyanez a kutya ismét támadásba lendült, akkor is két ebnek esett neki.

Téglási Imréné hallott a történtekről és megosztotta velünk információit Fotó: MW

Mindig ugyanott, a 172-es autóbusz Széchenyi téri megállójában történt a kutyatámadás

Az Origo telefonon érte utol az áprilisi támadás során megsérült egyik kutya tulajdonosát. Unger Zsuzsa elmondta, az ominózus napon a kiszabadult staffordshire előbb egy kiskutyát támadott meg, majd miután azt az ebet kórházba szállították, az ő labradorját is célba vette, a bokorba vonszolta és hosszú perceken keresztül fojtogatta. Végül akkor eresztette csak el, amikor egy kővel fejbe verték. Tudomása szerint az elsőként megtámadott állat gazdája, egy férfi olyan súlyosan megsérült miközben kedvence életét próbálta védeni, hogy két hétre munkaképtelenné vált. Neki pedig az alkarjába mart az agresszív kutya, miközben megkísérelte szétválasztani a négylábúakat.

Zsuzsa elmondása szerint a harci kutya két héttel ezelőtt két alkalommal, vasárnap este és hétfőn is kiszökött, majd még az előzőeknél is brutálisabb sérüléseket okozott két ebnek, valamint egy gazdát is megsebzett ugyanott, a buszmegállóban. Közölte, a nem megfelelően szocializált staffordshire bullterrier gazdája egy idősebb nő, aki nincs birtokában annak a tudásnak, ami egy ilyen típusú eb tartásához szükséges.