Harci kutyák sorozatos támadásától félnek a törökbálintiak

– Mint azt többen is tudjátok, az elmúlt napokban több kutyatámadás is történt a Károlyi utcában. Sajnos súlyos esetekről van szó, amelyek során kutyák és gazdáik is megsérültek – írta egy helybéli a Törökbálintiak nevű Facebook-csoportba. A bejegyzést közzé tévő hölgy figyelmeztetett, hogy elővigyázatosságból egyelőre mindenki kerülje el ezt a városrészt, illetve kifejezte reményét, hogy „polgármester úrtól hamarosan hivatalos tájékoztatást kapunk arról, mikortól lehet ismét biztonságosan kutyát sétáltatni a környéken.”
Bár csütörtök délelőtt nem volt nagy mozgás a csendes, zöldövezeti utcában, sikerült szóra bírnunk egy kedves idős hölgyet, aki éppen családi házuk kertjében tett-vett. Téglási Imréné persze hallott a történtekről és meg is osztotta velünk információit. Elmondta, hogy egy környékbeli házból kiszökő „harci kutya” április 29-én, a játszótér tőszomszédságában lévő buszmegállóban egymás után két, pórázon tartott ebre is rárontott, és elkezdte marcangolni őket. Úgy tudja, hogy a kutyusok gazdái is megsérültek, miközben kétségbeesetten próbálták védelmezni kedvencüket. Hozzátette: nem ez volt azonban az egyetlen eset, két héttel ezelőtt ugyanez a kutya ismét támadásba lendült, akkor is két ebnek esett neki.
Mindig ugyanott, a 172-es autóbusz Széchenyi téri megállójában történt a kutyatámadás
Az Origo telefonon érte utol az áprilisi támadás során megsérült egyik kutya tulajdonosát. Unger Zsuzsa elmondta, az ominózus napon a kiszabadult staffordshire előbb egy kiskutyát támadott meg, majd miután azt az ebet kórházba szállították, az ő labradorját is célba vette, a bokorba vonszolta és hosszú perceken keresztül fojtogatta. Végül akkor eresztette csak el, amikor egy kővel fejbe verték. Tudomása szerint az elsőként megtámadott állat gazdája, egy férfi olyan súlyosan megsérült miközben kedvence életét próbálta védeni, hogy két hétre munkaképtelenné vált. Neki pedig az alkarjába mart az agresszív kutya, miközben megkísérelte szétválasztani a négylábúakat.
Zsuzsa elmondása szerint a harci kutya két héttel ezelőtt két alkalommal, vasárnap este és hétfőn is kiszökött, majd még az előzőeknél is brutálisabb sérüléseket okozott két ebnek, valamint egy gazdát is megsebzett ugyanott, a buszmegállóban. Közölte, a nem megfelelően szocializált staffordshire bullterrier gazdája egy idősebb nő, aki nincs birtokában annak a tudásnak, ami egy ilyen típusú eb tartásához szükséges.
Unger Zsuzsa legfőképp azt sérelmezi, hogy a történtek után sem az állatorvos, sem az önkormányzat, sem a rendőrség, sem más hatóságok nem mutatkoztak túlontúl segítőkésznek. Megítélése szerint mindenki inkább igyekezett hárítani a megoldás felelősségét, és az ilyen esetekre vonatkozó szabályozás is gyenge lábakon áll. Megdöbbentőnek nevezte, hogy bár az ügyben időközben megindult a hatósági és a rendőrségi eljárás, a négy kutya és három ember sebesülését okozó eb továbbra is a megfelelő tartására képtelen gazdánál van, így nem lehet tudni, mikor szökik ki legközelebb.
A gyilkos hajlamú eb gazdája úgy érzi, vendetta zajlik ellene
– Kedden jár le az ilyenkor szokásos kéthetes hatósági karantén, akkor a rendőrség elviszi a kutyát, de végül nem altatják el, bár én ehhez is hozzájárultam volna. Sőt, a támadások után legszívesebben én magam csaptam volna agyon, pedig imádom – közölte az Origóval az eb tulajdonosa, akit sikerült szóra bírnunk.
Az idős asszony nevét és arcát nem vállalva nyilatkozott portálunknak. Elmondta, két évvel ezelőtt, anyák napjára kapott a lányától két, akkor csupán néhány hetes kiskutyát. Egyikük Cuki, egy mentett, zsemle színű keverék, a másik pedig Dolly, a staffordshire keverék. A két állat együtt cseperedett fel az utca legutolsó házának kertje végében kialakított, tökéletesen biztonságosnak tűnő, hatalmas kennelben.
Kérdésünkre, hogy mégis hogyan tudott Dolly kereket oldani innen, a gazda közölte, Cuki nemrégiben nekiállt gödröt ásni hátul, a fémkerítés alatt, ezen bújt ki a szökevény. A nő elmondta, férjével negyven éve laknak itt, és mindig volt kutyájuk, de ehhez hasonló eset sosem fordult elő velük. Hozzátette, Cuki és Dolly is megkapta valamennyi szükséges oltását és be vannak csipelve.
Az állat 75 éves tulajdonosa végtelenül sajnálja a történteket, és megérti a sértettek indulatát, azt a hangnemet viszont kikéri magának, amit néhányan megengednek maguknak vele szemben. Néha már úgy érzi, kész vendetta folyik ellene Törökbálinton, pedig – állítása szerint – ő mindenben együttműködik a hatóságokkal, valamint a megtámadott ebek gazdáival. Mint mondta, már kifizetett 200 ezer forintot a sérült kutyák gyógyítására, és nagyjából még kétszer ennyit fog megtéríteni, amint befejeződik a gyógykezelésük.
Némi késéssel, de megszólalt az önkormányzat is
A kutyatámadások miatt természetesen forrnak az indulatok Törökbálinton, és özönlenek a kommentek a város közösségimédia-felületein. A népharagot persze a polgármester sem hagyhatta szó nélkül, ezért Szőke Péter július elsejei bejegyzésében ezt írta: „...nagyon fontos, hogy mindenki tudja: az ügy nem maradt következmények nélkül. A rendőrség már hivatalosan is megindította az eljárást a támadás ügyében, és ezzel párhuzamosan a törökbálinti jegyző is elrendelte az eset azonnali, minden részletre kiterjedő kivizsgálását.”
Az Origo megkereste Szőke Péter polgármestert, hátha kiegészítené valamivel korábbi posztjának szövegét. A városvezető válaszát változtatás nélkül közöljük:
„Az önkormányzat hatósági osztálya azóta megtette a szükséges jogszabályi lépéseket: kötelezte a tulajdonosokat az állattartás körülményeinek rendezésére és a hatósági állatorvos a kutyát jelenleg karanténban, hivatalos megfigyelés alatt tartja. Polgármesterként kiemelten fontos számomra, hogy mind a támadást elszenvedő személy, mind a helyi lakosok számára biztonságos és megnyugtató megoldás szülessen ebben az ügyben. Ennek érdekében önkormányzatunk kész minden lehetséges eszközzel támogatni az érintettet, az állattartónak pedig segítséget nyújtani az állat hosszú távú, biztonságos elhelyezésében. Tekintettel arra, hogy az eset kapcsán jelenleg több hatósági – köztük rendőrségi – eljárás is folyamatban van, további érdemi tájékoztatást csak a vizsgálatok lezárultával áll módunkban adni.”