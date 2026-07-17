DNS-bizonyíték buktatta le – 19 éves fiú ellen emeltek vádat egy hármas gyilkosság ügyében

Vádat emeltek egy jelenleg 19 éves fiú ellen a Kentucky államban tavaly februárban történt halálos lövöldözés ügyében, amelyben három ember vesztette életét egy jogosítványokat kiállító regionális hivatal (DMV) előtt. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a hármas gyilkosság ügyének gyanúsítottja a bűncselekmény idején 17 éves volt. A gyanusítottat háromrendbeli gyilkosságban való bűnrészességgel, ötrendbeli elsőfokú életveszélyeztetéssel, valamint lopott vagyon birtoklásával vádolják.

A hármas gyilkosság során három fegyveres nyitott tüzet a Kentucky állambeli DMV előtt sorban álló emberekre (képünk illusztráció)

Fotó: unsplash.com

ogyan azonosították a hármas gyilkosság gyanúsítottját?

A nyomozók egy, a helyszínről elmenekülő, korábban ellopott autóban rögzített DNS-minták alapján jutottak el a gyanúsítotthoz. A járművet még a lövöldözés napján megtalálták, majd a benne talált nyomokat laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá – számolt be róla az ABC News.

A rendőrség közlése szerint az elmúlt 17 hónap során mintegy ötven házkutatási parancsot hajtottak végre, amelyek során összegyűjtött bizonyítékok vezettek a mostani vádemeléshez.

Három ember vesztette életét

A lövöldözés 2025 februárjában történt a Kentucky állambeli Valley Station városrészben, ahol három fegyveres tüzet nyitott a jogosítványiroda előtt sorban álló emberekre.

A támadásban a 18 éves Leslye Harbin Jr. a helyszínen meghalt. Édesanyját, a 33 éves Antwanette Chillerst, valamint a 29 éves Raysa Valdest kórházba szállították, azonban sérüléseikbe később mindketten belehaltak.

A támadók autóval menekültek el a helyszínről.

A hatóságok jelenleg is dolgoznak a harmadik feltételezett lövöldöző személyazonosságának megállapításán. A rendőrség szerint a DNS-vizsgálatok további, az ügyben érintett személyek azonosítását is segítették.