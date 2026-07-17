Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szakács István ellen ejtették a vádakat

gyilkosság

DNS-bizonyíték buktatta le – 19 éves fiú ellen emeltek vádat egy hármas gyilkosság ügyében

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több mint egy évvel a Kentucky államban történt halálos lövöldözés után új fejlemény történt a nyomozásban. A hármas gyilkosság ügyében vádat emeltek egy 19 éves fiú ellen, aki a bűncselekmény idején még 17 éves volt. A rendőrség szerint a gyanúsítottat DNS-bizonyítékok alapján azonosították, a harmadik feltételezett elkövetőt pedig továbbra is keresik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosságvádat emelttinédzser

Vádat emeltek egy jelenleg 19 éves fiú ellen a Kentucky államban tavaly februárban történt halálos lövöldözés ügyében, amelyben három ember vesztette életét egy jogosítványokat kiállító regionális hivatal (DMV) előtt. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a hármas gyilkosság ügyének gyanúsítottja a bűncselekmény idején 17 éves volt. A gyanusítottat háromrendbeli gyilkosságban való bűnrészességgel, ötrendbeli elsőfokú életveszélyeztetéssel, valamint lopott vagyon birtoklásával vádolják.

A hármas gyilkosság során három fegyveres nyitott tüzet a Kentucky állambeli DMV előtt sorban álló emberekre (képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com
A hármas gyilkosság során három fegyveres nyitott tüzet a Kentucky állambeli DMV előtt sorban álló emberekre (képünk illusztráció)
Fotó: unsplash.com

ogyan azonosították a hármas gyilkosság gyanúsítottját?

A nyomozók egy, a helyszínről elmenekülő, korábban ellopott autóban rögzített DNS-minták alapján jutottak el a gyanúsítotthoz. A járművet még a lövöldözés napján megtalálták, majd a benne talált nyomokat laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá – számolt be róla az ABC News.

A rendőrség közlése szerint az elmúlt 17 hónap során mintegy ötven házkutatási parancsot hajtottak végre, amelyek során összegyűjtött bizonyítékok vezettek a mostani vádemeléshez.

Három ember vesztette életét

A lövöldözés 2025 februárjában történt a Kentucky állambeli Valley Station városrészben, ahol három fegyveres tüzet nyitott a jogosítványiroda előtt sorban álló emberekre.

A támadásban a 18 éves Leslye Harbin Jr. a helyszínen meghalt. Édesanyját, a 33 éves Antwanette Chillerst, valamint a 29 éves Raysa Valdest kórházba szállították, azonban sérüléseikbe később mindketten belehaltak.

A támadók autóval menekültek el a helyszínről.

A nyomozás során azonosított egyik feltételezett elkövető időközben egy másik ügyben meghalt – közölte a rendőrség.

A hatóságok jelenleg is dolgoznak a harmadik feltételezett lövöldöző személyazonosságának megállapításán. A rendőrség szerint a DNS-vizsgálatok további, az ügyben érintett személyek azonosítását is segítették.

Ez is érdekelheti

A Google Térkép buktatott le egy gyilkost Amerikában

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!