A vádirat szerint a férfi idén január 10-én hajnalban jelentkezett belépésre az ország területére egy Koszovóból Ausztriába tartó busz utasaként. A határátlépés előtt a vádlott négy darab, téglatest alakú csomagot rögzített a derekára, amelyeket a felsőruházatával igyekezett elrejteni. A csomagok tömege 1,2 kilogramm volt; a lefoglalt téglák porheroint, valamint koffeint és paracetamolt tartalmaztak. A férfi a heroinszállítmánnyal Ausztriába próbált eljutni – írta közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

Rendőrségi szemlefotón a lefoglalt herointéglák Forrás: Magyarország Ügyészsége

Kokain szippantott a heroinfutár

A nyomozás során az is kiderült, hogy a macedón férfi a lebukását megelőzően kokaint fogyasztott.

Az elfogása óta letartóztatásban lévő drogfutár ellen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emeltek vádat. Vele szemben fegyházbüntetés kiszabását, valamint az ország területéről kiutasítását indítványoztak.

A Keleti pályaudvaron bukott le a johannesburgi drogfutár

Amint arról korábban hírt adtunk, Budapesten, a Keleti pályaudvaron fogták el azt a lengyel férfit, aki a Dél-afrikai Köztársaságból próbált meg több kilogramm heroint és metakvalont Európába csempészni. A vád szerint a 30 éves elkövető 2024 júniusában döntött úgy, hogy egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül elvállat megbízást követően drogfutárnak áll. A feladata az volt, hogy Varsóból Afrikába repüljön, majd az ott beszerzett árut eljuttassa az Európai Unió területére.