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Vádat emelt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség egy macedón drogcsempésszel szemben. A férfi több mint egy kilogramm heroint próbált átvinni Magyarországon, egy menetrend szerinti autóbuszon.
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A vádirat szerint a férfi idén január 10-én hajnalban jelentkezett belépésre az ország területére egy Koszovóból Ausztriába tartó busz utasaként. A határátlépés előtt a vádlott négy darab, téglatest alakú csomagot rögzített a derekára, amelyeket a felsőruházatával igyekezett elrejteni. A csomagok tömege 1,2 kilogramm volt; a lefoglalt téglák porheroint, valamint koffeint és paracetamolt tartalmaztak. A férfi a heroinszállítmánnyal Ausztriába próbált eljutni – írta közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

Rendőrségi szemlefotón a lefoglalt herointéglák
Rendőrségi szemlefotón a lefoglalt herointéglák Forrás: Magyarország Ügyészsége

Kokain szippantott a heroinfutár

A nyomozás során az is kiderült, hogy a macedón férfi a lebukását megelőzően kokaint fogyasztott.
Az elfogása óta letartóztatásban lévő drogfutár ellen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emeltek vádat. Vele szemben fegyházbüntetés kiszabását, valamint az ország területéről kiutasítását indítványoztak. 

A Keleti pályaudvaron bukott le a johannesburgi drogfutár

Amint arról korábban hírt adtunk, Budapesten, a Keleti pályaudvaron fogták el azt a lengyel férfit, aki a Dél-afrikai Köztársaságból próbált meg több kilogramm heroint és metakvalont Európába csempészni. A vád szerint a 30 éves elkövető 2024 júniusában döntött úgy, hogy egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül elvállat megbízást követően drogfutárnak áll. A feladata az volt, hogy Varsóból Afrikába repüljön, majd az ott beszerzett árut eljuttassa az Európai Unió területére.

A cikk tartalmának nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

 

 

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