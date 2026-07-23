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Hévízi-tó

Vízbe fulladt egy 41 éves német férfi a Hévízi-tóban

53 perce
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Életét vesztette egy külföldi férfi, miután illegális helyen fürdőzött és elmerült. Holttestét a Hévízi-tóban találták meg a járókelők szerdán délután.
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Hévízi-tórendőrségfulladás

Július 22-én délután értesítették a rendőrséget, hogy egy holttestet találtak a Hévízi-tóban.

Hévízi-tó
Tiltott helyen ment be a Hévízi-tóba a férfi, majd ismeretlen okokból elmerült
Fotó: police.hu

A 41 éves német férfi előző este tiltott helyen ment be a kifolyóba, és átmászott az út alatt lévő csatornán, hogy a termálvízben úszkáljon. Azonban eddig tisztázatlan okok miatt elmerült.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit – írja a police.hu.

Hévízi-tó, illegális fürdőzés, fulladás
Fotó: police.hu

A rendőrök ismételten felhívják a figyelmet, hogy a  szabad vizek látogatása számos veszély forrása is lehet, kiváltképp, ha nem tartjuk be a fürdőzés alapvető szabályait. A tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos: ezeknél a vizeknél olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem is lehet felismerni.

Nyomatékosan kérik, hogy csak kijelölt helyeken fürdőzzenek, és tartsák tiszteletben a tiltó jelzéseket, és ne tegyék kockára sem saját maguk, sem mások életét!

Kerekesszékkel zuhant egy idős férfi a Hévízi-tóba

Július 1-jén délelőtt a Hévízi-kifolyó zsilipjénél esett a csatornába egy 70 éves, szentesi kerekesszékes férfi. Életét az ott tartózkodó szintén illegális fürdőzők mentették meg.

 

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