A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a holttestet 2026. június 27-én, a késő délutáni órákban találták meg Kunhegyes külterületén, a 34-es főút 40+800-as kilométerszelvényénél, egy fás-bokros területen. Az elhunytnál nem voltak azonosításra alkalmas iratok.

Holttest került elő Kunhegyesnél, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

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Több jellegzetes tetoválás segítheti az azonosítást

A rendőrség közlése szerint az elhunyt körülbelül 163 centiméter magas, 30–40 év körüli, normál testalkatú férfi volt. Fekete Nike Air térdnadrágot, fekete „Sport” feliratú zoknit és fehér-szürke Hugo Boss cipőt viselt.

A helyszínen egy nejlonzacskóban egy világoskék, S méretű ClockHouse férfi pólót, valamint egy nyitott állapotú vadászbicskát is találtak.

Mivel az elhunyt felsőtestén nem volt ruházat, több jól felismerhető tetoválás is látható volt rajta. Ezek között szerepel egy égő koponya tőrrel átszúrva a jobb karon, egy tigrisre emlékeztető motívum a mellkason, több emberi fejet ábrázoló tetoválás a lapockákon és az alkarokon, valamint egy rózsafüzérre emlékeztető minta kereszttel a bal csukló környékén.

A rendőrség várja a bejelentéseket

A Karcagi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az ismeretlen férfi személyazonosságával kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a kapitányságon, vagy hívja a 06-59-500-250-es telefonszámot.

Bejelentés névtelenül is tehető a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó telefonszámon.