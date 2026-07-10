A rendőrség holttestet talált egy lakókocsiban, egy férfit őrizetbe vettek

Gyilkossági nyomozást indított a brit rendőrség, miután egy negyvenes éveiben járó férfi holttestére bukkantak egy lakókocsiban az angliai Loughborough városában.

Egy férfit őrizetbe vettek a lakókocsiban talált holttest ügyében (képünk illusztráció)

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Hogyan találták meg a holttestet?

A rendőrség tájékoztatása szerint hétfőn 23 óra 40 perc körül érkezett bejelentés egy hirtelen halálesetről a Derby Roadon álló lakókocsiból. A helyszínre mentők is érkeztek, azonban a férfi életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították – számolt be róla a Mirror.

A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi a halálát megelőző napokban egy összetűzés részese volt. Az ügyben egy 56 éves férfit gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek, aki továbbra is rendőrségi őrizetben van.

A hatóságok közölték, hogy a nyomozók azt vizsgálják, mi történt az összetűzés során, és milyen események vezettek a férfi halálához.

A rendőrség a következő napokban is helyszíni szemlét és igazságügyi szakértői vizsgálatokat végez a Derby Road környékén, ezért a terület egy részét továbbra is lezárva tartják.