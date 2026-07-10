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A rendőrség holttestet talált egy lakókocsiban, egy férfit őrizetbe vettek

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Gyilkossági nyomozást indított a brit rendőrség egy Loughborough-ban történt haláleset ügyében. A rendőrök egy lakókocsiban találtak rá egy férfi holttestére, az ügyben egy 56 éves férfit gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a haláleset pontos körülményeit.
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holttestlakókocsinyomozásNagy-Britannia

Gyilkossági nyomozást indított a brit rendőrség, miután egy negyvenes éveiben járó férfi holttestére bukkantak egy lakókocsiban az angliai Loughborough városában.

Egy férfit őrizetbe vettek a lakókocsiban talált holttest ügyében
Egy férfit őrizetbe vettek a lakókocsiban talált holttest ügyében (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

Hogyan találták meg a holttestet?

A rendőrség tájékoztatása szerint hétfőn 23 óra 40 perc körül érkezett bejelentés egy hirtelen halálesetről a Derby Roadon álló lakókocsiból. A helyszínre mentők is érkeztek, azonban a férfi életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították – számolt be róla a Mirror.

A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi a halálát megelőző napokban egy összetűzés részese volt. Az ügyben egy 56 éves férfit gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek, aki továbbra is rendőrségi őrizetben van.

A  hatóságok közölték, hogy a nyomozók azt vizsgálják, mi történt az összetűzés során, és milyen események vezettek a férfi halálához.

A rendőrség a következő napokban is helyszíni szemlét és igazságügyi szakértői vizsgálatokat végez a Derby Road környékén, ezért a terület egy részét továbbra is lezárva tartják.

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